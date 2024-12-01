Врач назвал фрукт, который замедляет старение и защищает от рака
Киви является полезным фруктом, который может помочь снизить риск развития рака. Следует знать о суточной норме употребления фрукта, которой нужно соблюдать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу врача Кунала Суда.
Что известно
По словам медика, киви не только восстанавливает поврежденные ДНК, но и стимулирует их восстановление.
Он объяснил, что содержащиеся в киви витамины С и Е являются антиоксидантами, тогда как восстановление ДНК происходит благодаря способности фруктов стимулировать.
"Это значит для нашего здоровья это снижает риск рака, замедляем процесс старения, укрепляем нашу иммунную систему и защищаем мозг", - отметил медик.
Киви также является отличным источником клетчатки, что поможет уменьшить риск запоров.
Поскольку ДНК является хранилищем генетической информации в каждой живой клетке, ее целостность и стабильность важны для жизни. Однако ДНК подвергается воздействию окружающей среды и любое полученное повреждение может привести к мутации и заболеванию.
Врач назвал связь между повреждением ДНК, вызванной окружающей средой и раком кожи, который может быть вызван чрезмерным влиянием УФ-излучения.
Суточная норма
Один киви в день - это суточная норма витамина С, который укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, повышает сопротивление организма к разным инфекциям и помогает организму бороться со стрессами. Киви содержит много магния, минеральных солей (калия) и клетчатку, нормализующую пищеварение.
В общем, это мощный фрукт, богатый вкусом и питательными веществами. Несмотря на небольшой размер, он обеспечивает значительное количество рекомендованной суточной нормы многих витаминов и минералов. Киви богаты витамином C, медью и витамином K и содержат меньшее количество многих других важных питательных веществ.
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