Этот популярный метод от изжоги больше вредит, чем помогает: вот почему
Соду часто используют для снятия симптомов изжоги, но этот метод может иметь нежелательные последствия для организма. Регулярное употребление этого средства может нарушить баланс кислотно-щелочного равновесия и вызвать другие проблемы со здоровьем.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о безопасных способах, которые помогают избавиться от изжоги.
Почему сода вредна
Гастроэнтеролог Дарья Крещенко рассказала, что часто люди при изжоге пьют соду. Натрия гидрокарбонат временно снижает кислотность в желудке и облегчение наступает. Но это не лечение, а маскировка симптомов.
"Кислотный рикошет - после действия соды желудок реагирует рефлекторным усилением секреции соляной кислоты в желудке. Изжога возвращается с новой силой, рефлюкс углубляется, а симптомы - усиливаются", - объяснила медик.
Как следствие возникает хроническое раздражение слизистой, эрозии, рефлюкс-эзофагит, пищевод Барретта, риск кровотечений и стенозов.
К тому же возможно нарушение электролитного баланса, ведь сода способствует задержке натрия, что может вызвать отеки, гипертонию, декомпенсацию сердечной недостаточности.
Важно понимать, что сода не входит в европейские рекомендации (ESNM, EHMSG, Maastricht VI), как средство лечения изжоги или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Безопасные способы избавиться от изжоги
Изменение образа жизни:
- избегать переедания
- ограничить жирное, жареное, газированные напитки, алкоголь и кофе
- не ложиться спать и не заниматься спортом в течение 1,5 часа после еды
Хотя поднять ноги после еды и соблазнительно, но лежание может усилить изжогу. Дайте своему организму три часа, чтобы переварить пищу перед сном.
Стресс может повысить уровень желудочной кислоты и вызвать изжогу. Попробуйте методы релаксации, такие как медитация или йога.
Кусочек жвачки без сахара помогает рту вырабатывать слюну, которая нейтрализует желудочную кислоту и способствует пищеварению.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Дарьи Крещенко и сайт Health.
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