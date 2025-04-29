Две удивительные комбинации продуктов, которые могут творить чудеса с желудком

Некоторые сочетания привычных продуктов могут не только улучшить вкус блюд, но и положительно влиять на здоровье желудочно-кишечного тракта. Названы "полезные дуэты", которые поддерживают микрофлору кишечника и уменьшают воспаление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского гастроэнтеролога Уилла Булсевича.

Как комбинировать продукты

Шпинат и цитрусовые

Доктор Булсевич представил две здоровые комбинации продуктов, которые могут творить чудеса с желудком и кишечником. Речь идет о шпинате и цитрусовых.

"Шпинат богат железом - это негемовое железо, и оно не так легко усваивается, как гемовое. Поэтому мы добавляем цитрусовые", - сказал он.

Цитрусовые, такие как лимон, содержат витамин С, который помогает усваивать негемовое железо. Это позволяет фактически решить проблему дефицита железа и поддерживать уровень энергии.

К тому же шпинат имеет высокое содержание нерастворимой клетчатки, поэтому способствует легкому опорожнению, когда пища проходит через пищеварительную систему.

Кроме того, лимоны содержат пектин - растворимую клетчатку, которая может снизить уровень сахара в крови, замедляя переваривание сахара и крахмала.

Чеснок и мед

Второй рекомендуемой комбинацией доктора Булсевича был чеснок и мед. Он заявил, что чеснок богат аллицинами - серосодержащими соединениями, которые полезны для здоровья кишечника. Однако аллицины быстро расщепляются, а это означает, что трудно в полной мере воспользоваться преимуществами, потребляя чеснок.

Однако, если добавить мед, то это может помочь сохранить аллицин, а также иметь преимущества для иммунной системы и здоровья кишечника.

Какие продукты вредят желудку и кишечнику

Жареная пища

Вызывает раздражение слизистой оболочки желудка. Может вызвать изжогу, вздутие и тяжесть.

Острая пища

Чили, перец и острые соусы раздражают желудок и кишечник. Могут усиливать симптомы гастрита.

Фаст-фуд и обработанные продукты

Такая пища содержит много жиров, консервантов и усилителей вкуса. Она плохо переваривается и может вызвать воспаление.

Газированные напитки

Повышают кислотность в желудке и вызывают вздутие и изжогу.

Алкоголь, кофе и крепкий чай

Крепкие напитки повреждают слизистую оболочку желудка и снижают защитные свойства пищеварительного тракта