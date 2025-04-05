Травы, которые спасают желудок: 4 природных способа улучшить пищеварение

Правильное пищеварение - залог хорошего самочувствия и энергии. Если после еды чувствуете тяжесть, вздутие или дискомфорт, стоит обратить внимание на травы, которые могут стимулировать работу желудка и уменьшать воспаление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и гастроэнтеролога Евгении Белинской.

По словам эксперта, здоровое пищеварение - это не только комфорт, но и залог хорошего самочувствия, энергии и крепкого иммунитета.

"Природа подарила нам уникальные растения, которые поддерживают пищеварительную систему, способствуют усвоению полезных веществ и уменьшают дискомфорт. Природные союзники здорового желудка", - добавила медик.

Белинская назвала список трав, которые являются мощным инструментом для хорошего самочувствия.

Тирлич (Gentiana)

Это один из самых эффективных горькотоников. Стимулирует выработку всех пищеварительных соков:

желчного пузыря

поджелудочной железы

кишечника и секрецию соляной кислоты желудка

Также улучшает аппетит и способствует лучшему усвоению пищи.

Способ применения: траву можно заваривать, делать отвар на водяной бане или пить полстакана за 20 минут до еды.

Тирлич полезен при диспепсии, вздутии живота и замедленном пищеварении.

Махасуршан (Mahasudarshan churna)

Эксперт рассказала, что это аюрведическая смесь из многих трав, которая очищает пищеварительный тракт, стимулирует обмен веществ и помогает организму бороться с токсинами. Используется для поддержания здоровой работы печени и кишечника.

Одновременно снимает воспаление и работает как антиоксидант.

Амла (Phyllanthus emblica)

Этот вид травы является природным источником витамина С и мощный антиоксидант. Поддерживает кислотно-щелочной баланс в желудке, улучшает перистальтику кишечника и питает полезную микрофлору. Известный тоник для пищеварительной системы.

Часто используется при лечении панкреатита, особенно во время воспалительного периода.

Корень одуванчика (Taraxacum officinale)

Такой корень является мягким желчегонным средством, стимулирующим функцию печени и способствующим перевариванию жиров. Помогает при вздутии живота, запорах и поддерживает баланс кишечной флоры.

Важно понимать, что за счет горького вкуса корень одуванчика стимулирует пищеварение - выделение желчи, секрецию соляной кислоты, поэтому важно употреблять непосредственно перед едой.

Добавление этих растений в рацион (в виде настоев, экстрактов или порошков) поможет сбалансировать пищеварение, повысить уровень энергии и уменьшить воспалительные процессы в кишечнике.