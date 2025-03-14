Этот метод из Японии поможет заснуть вечером за несколько минут
Борьба с бессонными ночами может нанести вред здоровью. Назван простой метод из Японии, который поможет заснуть быстро и без всяких усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Детали метода
Специалист по сну Хироши Такеда раскрыла японский метод, который помогает людям быстро заснуть.
По ее словам, многие люди в Японии выбирают метод Шикибутона, который предусматривает использование тонкого сворачивающегося матраса, который предназначен для использования на полу.
"Мягкий матрас может приводить к плохому выравниванию позвоночника. Тогда как более твердая поверхность, как шикибутон, удерживает позвоночник в нейтральном положении, уменьшает точки давления и улучшает кровообращение, помогая телу быстрее расслабиться", - добавила эксперт.
Как применить
Для тех, кто хочет применить этот метод в собственной спальне, стоит придерживаться приведенных ниже советов.
Попробуйте гречневую подушку (Sobakawa)
Эти подушки распространены в Японии. Они наполнены гречневой шелухой, которая предлагает отличную поддержку и улучшенный поток воздуха.
В отличие от пены с эффектом памяти, они не задерживают тепло, поэтому голова остается прохладной в течение ночи.
Измените место для сна
Примите минималистичную, спокойную эстетику японского интерьера, чтобы уменьшить умственную стимуляцию перед сном.
Оставьте только основную мебель у спальне и избегайте чрезмерного декора.
Снизьте температуру в комнате
Более прохладная среда для сна (примерно 16-19°C) вызывает высвобождение мелатонина и способствует более быстрому засыпанию.
Практикуйте технику дыхания 4-7-8
Этот популярный японский метод релаксации включает вдох в течение 4 секунд, задержку в течение 7 и выдох в течение 8 секунд. Это помогает замедлить сердечный ритм и сигнализирует нервной системе расслабиться.
Взрослым нужно спать примерно от 7 до 9 часов за ночь, хотя индивидуальные потребности могут отличаться в зависимости от возраста, здоровья и личных обстоятельств.
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