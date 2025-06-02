Назван лучший маникюр, который всегда в моде: эти цвета выбирают женщины-миллионерши

Сейчас маникюр можно смело называть визитной карточкой женщины, ведь опрятные ногти и удачный цвет геля или лака способны дополнить любой "лук". Но знаете ли вы, какие дизайны и оттенки выбирают известные на весь мир актрисы, певицы и бизнес-леди?

Классический френч

Этот маникюр, будто маленькое черное платье. Он всегда уместен, всегда элегантный, а звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория не раз появлялась на публике с френчем. И это выглядело не просто стильно, а по-королевски эффектно.

Сочный красный

Яркий, насыщенный и бескомпромиссный - именно такой красный маникюр любит Селена Гомес. Он добавляет особую "изюминку", даже если все остальное максимально минималистичное. Этот цвет не про смелость, он про уверенность в себе без тени сомнения. Красный на ногтях не спрашивает разрешения, он просто есть, и именно поэтому выглядит роскошно.

Почти прозрачный нюд

Этот маникюр стал визитной карточкой Хейли Бибер. Тонкий и едва заметный оттенок, который будто сливается с кожей, выглядит "дорого", аккуратно и универсально, а еще его легко совместить с любым образом. Это тот самый "glazed donut nails", который подчеркивает ухоженность, а не кричит о статусе.

Розовое мороженое

Нежный розовый с молочной базой - любимый оттенок Виктории Бекхэм, которую трудно представить с неоновым лаком или стразами. Этот цвет напоминает клубничное мороженое, но в минималистичном исполнении. Он придает рукам деликатности, а образу женственности без лишнего блеска. Особенно выигрышно выглядит на коротких или средних ногтях овальной формы.

Холодный молочный

Белый, но с подтоном прохлады - выбор Рианны, когда она не на сцене, а в режиме "old money aesthetic". Этот маникюр выглядит чисто, лаконично и идеально подходит под любой стиль: от костюма до шелкового платья. Он не провоцирует, но завораживает. Именно такие цвета выбирают женщины, которые не хотят никому ничего доказывать.