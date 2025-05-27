Андре Тан назвал 5 пар обуви, которая станет главным трендом лета: с чем их носить (фото)

Андре Тан рассказал, какая обувь будет модной этим летом. Дизайнер подобрал сразу 5 пар, которые могут стать "капсулой" на весь сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Тана в Instagram .

Мюли

"Открытые пятки, изящные формы, кожа или сатин - мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности", - рассказал Андре.

Он советует носить их как с деловыми костюмами, так и с романтичными платьями. По словам дизайнера, сейчас особенно популярны модели на kitten-heels и с минималистичным дизайном.

Вьетнамки

"Этим летом вьетнамки - это не только обувь для пляжа. Кожаные модели на плоской или платформенной подошве - часть городских образов в стиле 90-х", - отмечает Тан.

Стилизовать вьетнамки очень легко. Андре советует носить их со льняными брюками, длинными юбками или денимом.

Балетки

Актуальные модели этого лета:

с заостренным носом

на мини-каблуках

с ремешками.

"Они гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями бэби-долл и легкими сарафанами. Главное - баланс нежности и актуальности", - подчеркнул дизайнер.

Лоферы

Носить эту обувь Тан советует оригинально. Попробуйте стилизовать их носками или же просто обувайте на босую ногу.

"Широкая подошва, металлическая фурнитура, иногда - цветные вариации. Они прекрасно дополняют как маскулинные, так и феминные образы", - пояснил модельер.

Ретро-кеды

Деним, шорты, платья и жакеты-oversize - под все это удачно подойдут такие кеды. Удобная и практичная обувь может быть разной.

"Кеды из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или вообще без него. Это возвращение к аутентичности и функциональности", - рассказал Андре.