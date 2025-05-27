Андре Тан назвал 5 пар обуви, которая станет главным трендом лета: с чем их носить (фото)
Андре Тан рассказал, какая обувь будет модной этим летом. Дизайнер подобрал сразу 5 пар, которые могут стать "капсулой" на весь сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Тана в Instagram.
Мюли
"Открытые пятки, изящные формы, кожа или сатин - мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности", - рассказал Андре.
Он советует носить их как с деловыми костюмами, так и с романтичными платьями. По словам дизайнера, сейчас особенно популярны модели на kitten-heels и с минималистичным дизайном.
Вьетнамки
"Этим летом вьетнамки - это не только обувь для пляжа. Кожаные модели на плоской или платформенной подошве - часть городских образов в стиле 90-х", - отмечает Тан.
Стилизовать вьетнамки очень легко. Андре советует носить их со льняными брюками, длинными юбками или денимом.
Балетки
Актуальные модели этого лета:
- с заостренным носом
- на мини-каблуках
- с ремешками.
"Они гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями бэби-долл и легкими сарафанами. Главное - баланс нежности и актуальности", - подчеркнул дизайнер.
Лоферы
Носить эту обувь Тан советует оригинально. Попробуйте стилизовать их носками или же просто обувайте на босую ногу.
"Широкая подошва, металлическая фурнитура, иногда - цветные вариации. Они прекрасно дополняют как маскулинные, так и феминные образы", - пояснил модельер.
Ретро-кеды
Деним, шорты, платья и жакеты-oversize - под все это удачно подойдут такие кеды. Удобная и практичная обувь может быть разной.
"Кеды из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или вообще без него. Это возвращение к аутентичности и функциональности", - рассказал Андре.
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