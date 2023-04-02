Действительно ли кофе после закипания теряет вкус: объяснение экспертов

Можно ли допускать кипение во время приготовления кофе (коллаж: Styler)

Вкус кофе зависит не только от сорта зерен и типа обжарки. Важна и технология заваривания, прежде всего - соблюдение ее правил. Существует мнение, что нельзя допускать закипания кофе во время приготовления его в турке.

О том, действительно ли от этого портится вкус напитка, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.