Действительно ли кофе после закипания теряет вкус: объяснение экспертов
Вкус кофе зависит не только от сорта зерен и типа обжарки. Важна и технология заваривания, прежде всего - соблюдение ее правил.
Существует мнение, что нельзя допускать закипания кофе во время приготовления его в турке.
О том, действительно ли от этого портится вкус напитка, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.
Можно ли допускать кипение во время заваривания кофе
"Кофе, что закипел - испорчен? Наверное, вы слышали, что этот напиток кипятить нельзя. Сейчас мы расскажем, как именно заваривается кофе", - пишут эксперты.
Что происходит с кофе в горячей воде при температуре 92-96 градусов:
- Вкус кофе формируют эфирные масла, именно они выделяются при обжаривании сырых зерен. Они же растворяются в воде, насыщая его ароматом, вкусом и оттенками.
- Когда мы завариваем кофе при температуре 92-96 градусов, ферменты активно выделяются и растворяются в воде. Напиток насыщается вкусом и ароматом.
Что происходит с кофе при температуре воды 100 градусов (при кипении):
- При повышении температуры выше 96 градусов эфирные масла рушатся, вкус кофе становится бледным и неинтересным. Из напитка идет все то, ради чего мы его заваривали и за что его любим. Кофе начинает горчить.
- Также из зерен выделяются тонизирующие вещества, кофе становится очень кофеиновым, крепким.
Вывод: за температуры 92-96 градусов эфирные масла выделяются лучше всего. При 100 градусах - эфирные масла разрушаются.
Как правильно варить кофе
- Варить кофе нужно на медленном огне. Чем медленнее нагревается напиток, тем лучше происходит экстрагирование эфирных масел и ферментов из молотых зерен.
- Ждите, пока появится пенка и начнет подниматься. Как только процесс станет более активным, снимите кофе с огня.
- Если вы заливаете кофе кипятком, то после закипания чайника подождите 30 секунд, чтобы температура воды опустилась до 96 градусов.
- Заливая кофе кипятком, поднимите чайник повыше, чтобы струя воды насытилась кислородом. Чем больше кислорода в воде, тем лучше окисляются эфирные масла и вкус вкуса.
Раньше мы рассказывали о том, как пить кофе, чтобы не получить передозировку кофеином.
Также мы писали о том, как с помощью кофе можно похудеть.