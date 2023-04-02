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Действительно ли кофе после закипания теряет вкус: объяснение экспертов

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Воскресенье 02 апреля 2023 07:26
Действительно ли кофе после закипания теряет вкус: объяснение экспертов Можно ли допускать кипение во время приготовления кофе (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Вкус кофе зависит не только от сорта зерен и типа обжарки. Важна и технология заваривания, прежде всего - соблюдение ее правил.

Существует мнение, что нельзя допускать закипания кофе во время приготовления его в турке.

О том, действительно ли от этого портится вкус напитка, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.

Можно ли допускать кипение во время заваривания кофе

"Кофе, что закипел - испорчен? Наверное, вы слышали, что этот напиток кипятить нельзя. Сейчас мы расскажем, как именно заваривается кофе", - пишут эксперты.

Что происходит с кофе в горячей воде при температуре 92-96 градусов:

  • Вкус кофе формируют эфирные масла, именно они выделяются при обжаривании сырых зерен. Они же растворяются в воде, насыщая его ароматом, вкусом и оттенками.
  • Когда мы завариваем кофе при температуре 92-96 градусов, ферменты активно выделяются и растворяются в воде. Напиток насыщается вкусом и ароматом.

Что происходит с кофе при температуре воды 100 градусов (при кипении):

  • При повышении температуры выше 96 градусов эфирные масла рушатся, вкус кофе становится бледным и неинтересным. Из напитка идет все то, ради чего мы его заваривали и за что его любим. Кофе начинает горчить.
  • Также из зерен выделяются тонизирующие вещества, кофе становится очень кофеиновым, крепким.

Вывод: за температуры 92-96 градусов эфирные масла выделяются лучше всего. При 100 градусах - эфирные масла разрушаются.

Как правильно варить кофе

  • Варить кофе нужно на медленном огне. Чем медленнее нагревается напиток, тем лучше происходит экстрагирование эфирных масел и ферментов из молотых зерен.
  • Ждите, пока появится пенка и начнет подниматься. Как только процесс станет более активным, снимите кофе с огня.
  • Если вы заливаете кофе кипятком, то после закипания чайника подождите 30 секунд, чтобы температура воды опустилась до 96 градусов.
  • Заливая кофе кипятком, поднимите чайник повыше, чтобы струя воды насытилась кислородом. Чем больше кислорода в воде, тем лучше окисляются эфирные масла и вкус вкуса.

Раньше мы рассказывали о том, как пить кофе, чтобы не получить передозировку кофеином.

Также мы писали о том, как с помощью кофе можно похудеть.

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