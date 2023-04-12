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Этот короткий тест раскроет ваш самый большой страх в жизни

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Среда 12 апреля 2023 22:01
Этот короткий тест раскроет ваш самый большой страх в жизни Психологический тест на самый большой страх в жизни (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

У каждого человека есть свои переживания и страхи. Иногда бывает так, что вы даже не догадываетесь, что можете чего-то бояться, ведь это чувство лежит глубоко в вашем подсознании. Однако один быстрый тест поможет понять это.

Психологический тест в картинках на обнаружение своего страха - смотрите ниже в материале Styler.

Что нужно сделать

  • Внимательно посмотрите на картинку ниже.
  • Не рассматривая ее долго, поймите, что вы увидели первым.
  • Когда ответ будет найден, читайте объяснение после картинки.

Этот короткий тест раскроет ваш самый большой страх в жизни

Это изображение поможет определить ваш подсознательный страх

Что означает первое увиденное вами

Если вы увидели бабочку первой, это значит, что вы боитесь предательства. Это может быть связано с тем, что в прошлом вы пережили подобный опыт.

Если вы увидели гусеницу, у вас может быть "фазмофобия". Это страх разных фантастических существ, как лешие, домовые и т.д.

Если первым, что вы увидели, стал нож, вы боитесь угрозы, которую как раз символизируют ножи. Ваш страх также может быть связан с развитием тяжелого или неизлечимого заболевания. Важно следить, чтобы страх не стал фанатичным.

Если же вы увидели яблоко, то больше всего вы боитесь смерти. Возможно, речь идет о страхе потерять близкого человека. Можно предположить, что такие опасения базируются на личном опыте, потому и засели в подсознании.

Раньше мы делились тестом на определение вашего настоящего психологического возраста.

Читайте также, как социальные сети влияют на психику человека.

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