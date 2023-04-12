Цей короткий тест розкриє ваш найбільший життєвий страх у житті

У кожної людини є свої переживання та страхи. Іноді буває так, що ви навіть не здогадуєтеся, що можете чогось боятися, адже це почуття лежить глибоко у вашій підсвідомості. Проте один швидкий тест допоможе зрозуміти це.

Психологічний тест у картинках на виявлення свого страху - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно зробити

Уважно подивіться на картинку нижче.

Не розглядаючи її довго, усвідомте, що ви побачили першим.

Коли відповідь буде знайдено, читайте пояснення після картинки.

Це зображення допоможе визначити ваш підсвідомий страх

Що означає перше побачене вами

Якщо ви побачили метелика першим, це означає, що ви боїтеся зради. Це може бути пов'язано з тим, що в минулому ви пережили подібний досвід.

Якщо ви побачили гусеницю, у вас може бути "фазмофобія". Це страх різних фантастичних істот, як лісовики, домовики тощо.

Якщо першим, що ви побачили, став ніж, ви боїтеся загрози, яку й символізують ножі. Ваш страх також може бути пов'язаним із розвитком тяжкого або невиліковного захворювання. Важливо стежити, аби страх не став фанатичним.



Якщо ж ви побачили яблуко, то найбільше ви боїтеся смерті. Можливо, йдеться про страх втратити близьку людину. Можна припустити, що такі побоювання базуються на особистому досвіді, тому й засіли у підсвідомості.