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Цей короткий тест розкриє ваш найбільший життєвий страх у житті

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Середа 12 квітня 2023 22:01
Цей короткий тест розкриє ваш найбільший життєвий страх у житті Психологічний тест на найбільший страх у житті (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У кожної людини є свої переживання та страхи. Іноді буває так, що ви навіть не здогадуєтеся, що можете чогось боятися, адже це почуття лежить глибоко у вашій підсвідомості. Проте один швидкий тест допоможе зрозуміти це.

Психологічний тест у картинках на виявлення свого страху - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно зробити

  • Уважно подивіться на картинку нижче.
  • Не розглядаючи її довго, усвідомте, що ви побачили першим.
  • Коли відповідь буде знайдено, читайте пояснення після картинки.

Цей короткий тест розкриє ваш найбільший життєвий страх у житті

Це зображення допоможе визначити ваш підсвідомий страх

Що означає перше побачене вами

Якщо ви побачили метелика першим, це означає, що ви боїтеся зради. Це може бути пов'язано з тим, що в минулому ви пережили подібний досвід.

Якщо ви побачили гусеницю, у вас може бути "фазмофобія". Це страх різних фантастичних істот, як лісовики, домовики тощо.

Якщо першим, що ви побачили, став ніж, ви боїтеся загрози, яку й символізують ножі. Ваш страх також може бути пов'язаним із розвитком тяжкого або невиліковного захворювання. Важливо стежити, аби страх не став фанатичним.

Якщо ж ви побачили яблуко, то найбільше ви боїтеся смерті. Можливо, йдеться про страх втратити близьку людину. Можна припустити, що такі побоювання базуються на особистому досвіді, тому й засіли у підсвідомості.

Раніше ми ділилися тестом на визначення вашого справжнього психологічного віку.

Читайте також, як насправді соціальні мережі впливають на психіку людини.

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