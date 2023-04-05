Вот как соцсети влияют на психику человека: исследование
С началом полномасштабного вторжения России украинцы стали чаще пользоваться соцсетями, поскольку люди постоянно мониторят новости. Впрочем, ученые отмечаются, что такое пользование интернетом может негативно влиять на психику.
Об этом пишет Hubz.ua.
Как соцсети влияют на психику
Ученые в последние годы исследуют, как использование Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok и других популярных приложений влияет на психику человека. Ученые утверждают, что негативных тенденций наблюдается гораздо больше, чем положительных.
Ученые из университета Глазко (Шотландия) пришли к выводу, что использование соцсетей более чем 5 часов в сутки может привести к проблеме со сном, депрессии и даже потере памяти.
Исследователи из университета Суонси (Уэльс) доказали, что чем больше времени в течение дня человек пользуется Facebook, тем менее он доволен своей жизнью. В соцсетях человек видит, как гордятся достижениями другие пользователи, при этом в интернете не видно усилий, прилагаемых к успеху.
Это несколько искажает реальность, и может провоцировать у других неуверенность в собственных силах и зависть, что приводит к депрессивным состояниям.
Как уменьшить негативное влияние соцсетей
Младшая профессор психологии Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) Елена Кецманович сформулировала рекомендации, которые помогут уменьшить негативное влияние соцсетей на психику.
- Ограничьте время пребывания в соцсетях. Также контролируйте при каких условиях вы это делаете. Например, во время обеда с семьей и друзьями, когда играете с детьми или общаетесь с партнером. Откажитесь от использования гаджетов перед сном.
- Устраивайте "разгрузочные" дни. Некоторые учёные уверяют, что отказ от соцсетей на 5 дней снизит уровень стресса и увеличит удовлетворенность от жизни. Если вы не можете полностью отказаться от соцсетей, то ограничьте время проведения в них до 10 мин. в день.
- Наблюдайте за тем, что вы делаете и как вы себя при этом чувствуете. Ученые определили, что те, кто только просматривает и читает чужие публикации, обычно чувствуют себя хуже, чем те, кто публикует посты и общается через комментарии. Также эксперты советуют сосредоточиться на общении в соцсетях с людьми, которых знаете в реальной жизни.
- Используйте соцсети сознательно. Наблюдайте за собой, когда у вас возникает желание зайти в соцсети. Иногда это способ избежать серьезных мыслей и проблем в жизни. Каждый раз, когда открываете соцсети, дайте себе максимально честный ответ, зачем вы это делаете именно сейчас.
- Отпишитесь от ненужных пабликов и незнакомцев. Не стоит следить за страницами или людьми со скучным для вас, раздражительным, оскорбительным контентом. Отказавшись от них, ваше психоэмоциональное состояние улучшится.
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