Вот как соцсети влияют на психику человека: исследование

С началом полномасштабного вторжения России украинцы стали чаще пользоваться соцсетями, поскольку люди постоянно мониторят новости. Впрочем, ученые отмечаются, что такое пользование интернетом может негативно влиять на психику.

Как соцсети влияют на психику

Ученые в последние годы исследуют, как использование Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok и других популярных приложений влияет на психику человека. Ученые утверждают, что негативных тенденций наблюдается гораздо больше, чем положительных.

Ученые из университета Глазко (Шотландия) пришли к выводу, что использование соцсетей более чем 5 часов в сутки может привести к проблеме со сном, депрессии и даже потере памяти.

Исследователи из университета Суонси (Уэльс) доказали, что чем больше времени в течение дня человек пользуется Facebook, тем менее он доволен своей жизнью. В соцсетях человек видит, как гордятся достижениями другие пользователи, при этом в интернете не видно усилий, прилагаемых к успеху.

Это несколько искажает реальность, и может провоцировать у других неуверенность в собственных силах и зависть, что приводит к депрессивным состояниям.

Как уменьшить негативное влияние соцсетей

Младшая профессор психологии Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) Елена Кецманович сформулировала рекомендации, которые помогут уменьшить негативное влияние соцсетей на психику.