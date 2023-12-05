Этот копеечный лайфхак увеличивает теплоотдачу батарей на 20%. Вот что нужно сделать

Зимой очень важно позаботиться о комфортной температуре дома. Для этого не обязательно увеличивать показатели термостатов батарей, ведь так придется больше платить за коммунальные услуги. Однако есть один простой способ, который поможет вам увеличить энергоэффективность батарей на 20% и при этом затраты будут минимальными.

Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook .

Как увеличить теплоотдачу батарей на 20%

"Еще один простой и недорогой способ уменьшить теплопотери в доме и повысить его энергоэффективность - наклеить теплоотражающий экран за батареей", - пишут в Нафтогазе.

По подсчетам специалистов, это увеличит теплоотдачу ваших отопительных радиаторов на 20% и повысит температуру дома ориентировочно на 1-2 градуса.

"Дело в том, что батареи излучают тепло равномерно: как в помещение, так и во внешнюю стену на улицу. Фольгированный теплоотражающий экран поможет максимально исключить эти потери благодаря своим свойствам", - добавляют эксперты.

Они отмечают, что поклейка экрана не занимает много времени, это можно сделать собственноручно.

"Помните, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают ваши батареи, препятствуют распространению тепла в доме. Поэтому не забывайте заботиться о состоянии ваших батарей и готовьтесь к зиме правильно", - призывают в Нафтогазе.

Сколько стоит теплоотражающий экран

Купить теплоотражающие экраны можно в магазинах, которые специализируются на товарах для ремонта, или же заказать в интернете. Стоимость одного экрана стандартного размера (95 см на 50 см толщиной 4 мм) стартует от 130 грн.

Такие устройства целесообразно установить за всеми батареями в доме.

Стоимость теплоотражающего экрана на Prom.ua (скриншот)

Как монтировать теплоотражающий экран

Эксперты советуют выбирать экран с металлизированным алюминиевым покрытием - такие работают лучше всего. Желательно, чтобы толщина была не менее 5 мм.

Стену за батареей нужно предварительно очистить. Для правильной поклейки она должна быть ровной. Аккуратно снимите батарею, а затем прикрепите экран с помощью шурупов и дюбелей.

Немного проще монтировать экран-самоклейки. Такие стоят от 145 грн. за стандартный размер. Но при их установке не нужно использовать дополнительные инструменты.