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Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему

Пятница 01 декабря 2023 16:18
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Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему Как пользоваться электроприборами зимой (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцам напомнили, как экономить свет зимой, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему и не вывести ее из строя.

О том, как правильно пользоваться электроприборами зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию компании Yasno в Facebook.

Как правильно пользоваться электроприборами зимой

"Помогите энергосистеме держаться: напоминаем, что из-за непогоды и снижения температуры может возникать дефицит электроэнергии. Чтобы его минимизировать, нужно бережно пользоваться мощными электроприборами в пиковые часы: с 08:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00", - призывают в компании.

Также они делятся советами, каких правил следует соблюдать зимой:

  • не следует одновременно включать электрочайник, электроплиту, утюг и фен
  • если в помещении комфортная температура, не следует включать лишний раз отопителя
  • бойлер целесообразно включить после 23:00 - так вы получите горячую воду на утро, а также сэкономите электроэнергию
  • выключайте свет, если в нем нет нужды
  • перенесите стирку на ночь, если вы не будете мешать соседям
  • не оставляйте приборы в режиме "сна", ведь они все равно употребляют электроэнергию. Их лучше выключить из розетки

Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистемуКак правильно пользоваться электроприборами зимой (фото: Facebook.com/Yasno)

Какие приборы наиболее энергозатратны

По данным Укрэнерго, за последнюю неделю ноября из-за понижения температуры на 6 градусов потребление света выросло на 11%. Для энергосистемы - это значительная нагрузка. И самыми пиковыми часами остается интервал с 17:00 до 19:00 (летом пик отмечался после 19:00).

Особенно нужно отслеживать, когда вы включаете приборы, которые употребляют больше всего электроэнергии. Ниже приводим их список.

Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистемуКакие приборы больше всего потребляют электроэнергии (фото: Facebook.com/Yasno)

Ранее мы писали о том, какая ошибка в использовании котлом приводит к долговременным проблемам.

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