Как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему

Украинцам напомнили, как экономить свет зимой, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему и не вывести ее из строя.

О том, как правильно пользоваться электроприборами зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию компании Yasno в Facebook .

Как правильно пользоваться электроприборами зимой

"Помогите энергосистеме держаться: напоминаем, что из-за непогоды и снижения температуры может возникать дефицит электроэнергии. Чтобы его минимизировать, нужно бережно пользоваться мощными электроприборами в пиковые часы: с 08:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00", - призывают в компании.

Также они делятся советами, каких правил следует соблюдать зимой:

не следует одновременно включать электрочайник, электроплиту, утюг и фен

если в помещении комфортная температура, не следует включать лишний раз отопителя

бойлер целесообразно включить после 23:00 - так вы получите горячую воду на утро, а также сэкономите электроэнергию

выключайте свет, если в нем нет нужды

перенесите стирку на ночь, если вы не будете мешать соседям

не оставляйте приборы в режиме "сна", ведь они все равно употребляют электроэнергию. Их лучше выключить из розетки

Как правильно пользоваться электроприборами зимой (фото: Facebook.com/Yasno)

Какие приборы наиболее энергозатратны

По данным Укрэнерго, за последнюю неделю ноября из-за понижения температуры на 6 градусов потребление света выросло на 11%. Для энергосистемы - это значительная нагрузка. И самыми пиковыми часами остается интервал с 17:00 до 19:00 (летом пик отмечался после 19:00).

Особенно нужно отслеживать, когда вы включаете приборы, которые употребляют больше всего электроэнергии. Ниже приводим их список.

Какие приборы больше всего потребляют электроэнергии (фото: Facebook.com/Yasno)