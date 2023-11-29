Эта ошибка при использовании котла приводит к долгосрочным проблемам

Неисправный котел среди зимы может создавать кучу проблем, которые придется максимально быстро решить. Именно поэтому так важно соблюдать все технические рекомендации по его эксплуатации.

О том, какой ошибки нельзя допускать при использовании котла, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express .

Какую ошибку при пользовании котла нельзя допускать

"Отключение котла на ночь может показаться быстрым решением для сокращения расходов, но это краткосрочное решение с потенциальными долгосрочными проблемами", - объясняет эксперт по эксплуатации котлов Кэтрин Сторер.

По ее словам, регулярное выключение котла может привести к неэффективности системы и даже снизить уровень ее безопасности.

"Крайне важно поддерживать последовательную работу, поскольку это сохраняет ваш котел и может продлить срок его эксплуатации", - добавляет Сторер.

Она также отметила, что то же самое правило касается и других устройств, таких как роутеры Wi-Fi.

"Хотя соблазнительно выключить такие приборы, как роутеры Wi-Fi, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, но на практике это может привести к непреднамеренным техническим проблемам. Частые переключения питания могут привести к неисправностям и сократить срок службы приборов", - говорит эксперт.

При этом она отмечает, что вместо этого разумнее искать энергоэффективные модели. Это касается как котлов, так и роутеров.

Нужно проводить регулярное техническое обслуживание

Вместо того чтобы выключать электроприборы, хозяевам следует убедиться, что их приборы работают эффективно.

"Регулярное техническое обслуживание, особенно котлов, жизненно важно", - отмечает Кэтрин.

Если котел вовремя обслуживается, он будет работать эффективнее и предотвращать потенциально высокие затраты на аварийный ремонт.

Хозяева могут регулировать параметры котлов, например, термостат, чтобы сэкономить деньги без ущерба для функциональности прибора.