Евгений Клопотенко vs Джейми Оливер: как Украина обошла Великобританию в реформе школьного питания

В 2020 году в Украине стартовала реформа школьного питания в сопровождении шефа Евгения Клопотенко. С самого начала она столкнулась с большой волной неодобрения. Однако опыт Украины не новый для мира, ведь в 2005 году британский шеф Джейми Оливер пошел по той же тропе. Почему в Великобритании реформа провалилась, а в Украине продолжает работать - читайте в материале.

Основой комфортного веса для человека является питание, а его фундамент ребенок получает в семье и школе. Понимая это и предвидя глобальную проблему, известные шеф-повара Джейми Оливер и Евгений Клопотенко взялись реформировать школьное питание в своих странах.

Сейчас 493 миллионов детей и молодых людей в возрасте от 5 до 24 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением. В 1990 году это число составляло 198 миллионов.

Команда ученых из Вашингтонского университета во время аналитического исследования пришла к выводу, что более половины взрослых людей и треть детей и молодых людей во всем мире к 2050 году будут иметь избыточный вес или страдать ожирением.

Что известно о Джейми Оливере

Джейми Оливер - это известный английский шеф-повар, ресторатор, автор популярных в мире книг и телепрограмм на темы кулинарии, предприниматель и общественный деятель, а также популяризатор здорового питания и активный борец за пищевое образование.

Книги Джейми Оливера выходили также и в украинском переводе. Речь идет, в частности о "Вкусных блюдах за 30 минут от Джейми", "Готовим с Джейми" и "Супер еда на каждый день".

Джейми получил прозвище "Голый повар" (англ. "The Naked Chef"), которое происходит от названия первой телевизионной программы с его участием. Карьера Оливера началась с работы кондитером в ресторане Neal Street Restaurant известного шеф-повара Антонио Карлуччио.

В 1997 году Джейми дебютирует в документальном проекте телеканала BBC "Рождество в Ривер кафе", которое очень понравилось зрителям. С этого момента стартовала популярность шефа. Прибыли холдинга Джейми Оливера позволили ему стать самым богатым британцем в возрасте до 30 лет.

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер (фото: facebook.com/jamieoliver)

Реформа школьного питания в Великобритании

В 2005 Джейми Оливер начинает кампанию "Корми меня лучше" (англ. "Feed Me Better"), направленную на поощрение британских школьников отказаться от вредной пищи и перейти на здоровое питание.

В школьном меню детям предлагали бургеры, роллы из сосисок, рыбные палочки, наггетсы, чипсы, ванильный пудинг, картофель фри, колбасу из индейки, однако самой птицы в ней практически не было, а также другую жирную пищу. На тот момент школьный обед стоил 37 британских пенсов. Сегодня это эквивалентно 18 гривнам.

Особенностью подхода Оливера было то, что он не просто рассказывал о новом меню, а лично готовил в учебном заведении в течение нескольких месяцев в качестве эксперимента. Его параллельно снимали для документального сериала шеф-повара Jamie's School Dinners.

После этого правительство Великобритании и тогдашний премьер-министр Тони Блэр пообещали принять меры по улучшению школьного питания. На реформу выделили 280 миллионов фунтов стерлингов, которые распределили на три года. А в течение 2005-2011 годов на реформацию ушло около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Сравним меню детей до реформы и после. Ранее обед состоял из чизбургера, фасоли, чипсов, желейных конфет, мороженого и газированного напитка.

После изменений, внедренных Оливером, меню стало выглядеть так: рыбные палочки из лосося с томатным соусом, половина печеного в мундире картофеля, салат, фрукты с йогуртом, полуобезжиренное молоко. Это меню содержит 619 калорий, тогда как первый вариант - 1 170.

Но несмотря на попытки Джейми Оливера по состоянию на 2019 год Великобритания входила в 20 стран с самым высоким уровнем ожирения. Исследователи из Фонда Джейми Оливера обнаружили, что многие школы продолжили подавать продукты с высоким содержанием жира и сахара. Оливер впоследствии заявил, что его стремление улучшить питание детей не сработало.

Что привело к провалу реформы

По состоянию на июль 2009 года более 400 000 детей отказались от обедов в школах. Потребление школьных обедов составляло лишь 39% и 35% в начальных и средних школах. Для сравнения до введения реформы уровень охвата по всей стране составлял 45% как в начальных, так и в средних школах.

Причин этому можно назвать несколько. Прежде всего рост цены на обед. Если до реформы порция стоила 37 пенсов (примерно 18 гривен), то после ее внедрения в начальной школе - не менее 50 пенсов (24 гривны), а в средней школе - 60 пенсов (29 гривен).

Также родители жаловались, что порции слишком маленькие и дети якобы не наедаются. Как рассказывает шеф-повар в документальном фильме от Netflix, родители демонстративно давали детям в школу фастфуд или передавали его через школьный забор.

Третья причина - это отсутствие поддержки и критика инициативы Джейми Оливера правительством. В частности, в лице министра здравоохранения Эндрю Лансли и политика Дэвида Лоуза. Последний сказал, что правительство поспешило с введением новых стандартов на питание до того, как было определено, будут ли дети есть новую пищу.

Лансли в свою очередь отметил, что пищевые привычки закладываются в семье, поэтому школа не сможет перевоспитать детей и их родителей, которые не привыкли к здоровому питанию. А вот профессор и президент факультета здравоохранения Великобритании Алан Мэрион-Дэвис вступился за Джейми Оливера.

"Я думаю, что то, что сделал Джейми Оливер, было замечательно. Все это позволило улучшить школьное питание и подтолкнуло правительство к вложению в него денег", - высказался он.

Реформу Джейми Оливера критиковали, в частности, представители власти (фото: facebook.com/jamieoliver)

Чем завершилась реформа

В 2015 году правительство ввело стандарты школьного питания. Согласно им запрещено подавать кондитерские изделия, ограничивается выпечка и употребление сахара. Также школы должны предлагать одну/несколько порций овощей или салата в качестве гарнира ежедневно.

В 2017 году финансирование реформы уже прекратили, хотя и исследование Университета Эссекса показало, что более полезная еда способствовала улучшению успеваемости школьников. Сейчас некоторые школы все же пытаются поставлять хорошую еду и вкусно готовить детям.

Сегодня в Великобритании государственные школы обязаны придерживаться пищевых стандартов, которые предусматривают ежедневную подачу фруктов и овощей, использование цельнозерновых продуктов и ограничение на жареную пищу не более двух раз в неделю. А жирную рыбу (например, скумбрию или сардины) школы должны предлагать минимум раз в три недели.

Реформа школьного питания Евгения Клопотенко

Фактически реформа питания в школах Евгения Клопотенко стартовала в 2017 году, однако первые мысли об этом у повара появились уже после победы на "МастерШеф".

"Я помню, чем меня кормили в школьной столовой. Вы удивитесь, но у моей мамы в школьные годы меню было аналогичное. После победы на "МастерШеф" я попадаю в столовую одной из школ Киева, а повара так же готовят по советскому сборнику рецептур, который датируется 1957 годом (переиздали в 1987 году). В тот день я для себя решил, что изменю это", - вспоминает Клопотенко.

По его словам, через пищу человек, в частности, получает определенную информацию. Поэтому пробуя "рассольник по-ленинградски", дети узнавали о блюде из города, которого уже даже не существует, добавляет Евгений.

Инициатива Клопотенко началась в 2017-2018 годах, на государственном уровне - в 2020 году (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Работа над изменениями началась с базы, а именно разработки новых рецептурных сборников для школ. В 2018 году команда ОО Евгения Клопотенко "Культ Фуд" разработала Новый рецептурный сборник для школ, и по нему по состоянию на 2019 год готовили в 5 000 школ по всей Украине.

"Главная цель была сделать питание детей более разнообразным. Чтобы это были не макароны с котлетой каждый день, а различные овощи и фрукты, разные виды мяса, рыба, большой выбор гарниров и т. д.", - объясняет Клопотенко.

В 2020 году реформа вышла на государственный уровень и произошли законодательные изменения.

Реакция общества на нововведения Клопотенко

Традиционно комментарии в социальных сетях и отзывы родителей и учителей о новой системе школьного питания на два лагеря: одни - поддерживают, другие - критикуют.

Каждый день дети травятся этой гадостью. Мой сын отказался вообще есть это все! А они еще и цену подняли, наживаются на всем.

Меню Клопотенко - это большинство блюд просто переименованных. Например, что такое наггетсы (куриные, рыбные)? Это те же куриные отбивные в яйце или рыба в яйце.

Я смотрела рецепты из этой книги. Ее можно свободно найти в интернете. Я и мои коллеги не нашли ни одного блюда, которое бы хотелось приготовить дома.

Клопотенко так похлопотал за наших детей, что дети теперь плюются от его еды. Неужели он такое ест?

Чем современная курятина полезнее колбасы или сосисок? Интересно просто.

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Несмотря на то, что количество хейта и сопротивления было действительно большим, Евгений относится к нему нормально. Говорит, что был бы даже больше расстроен, если бы этого негатива не было.

"Любая реформа всегда вызывает сопротивление - это особенность человеческого мозга воспринимать изменения как угрозы. Невозможно в один момент изменить питание в 15 000 школ страны. Всегда будут те, кто что-то недослышал, неправильно понял, не разобрался до конца", - объясняет он.

Одной из наиболее распространенных жалоб является якобы отсутствие в блюдах соли и сахара. По словам Клопотенко, он действительно лоббировал уменьшение количества этих специй в блюдах.

"В некоторых столовых почему-то решили совсем убрать соль и сахар из блюд. Логично, что дети не хотят есть такие блюда. Другая причина - общий низкий уровень культуры питания и осведомленности в основах здорового питания. Какая польза для ребенка в чае с сахаром? Здесь государство должно проводить комплексную информационную кампанию", - рассуждает шеф-повар.

Однако реформу нельзя называть полностью провальной, ведь были и довольные ее пользователи.

Дети идут в столовую с удовольствием. Стоимость 30 грн - это просто мечта! Не хватает фруктов. Дайте ребенку из дома душистое яблочко.

Мой сын наконец-то стал есть в школе салаты! Раньше не любил рыбные котлеты, теперь их делают так, что он их стал есть. А отбивные, говорит, самые вкусные. Гарниры также в большинстве съедает, всегда рад фруктам, а вот напитки не все нравятся, но разве всем угодишь?

Я считаю что меню более полезное, другой вопрос - как кто готовит и кому что нравится, потому что недовольные были всегда, сколько себя помню.

Я не фанатка Клопотенко, но меню, которое есть в саду моего ребенка, удовлетворяет меня полностью. Оно сбалансированное и полезное на тот бюджет, который выделяет государство. Я рада, что мой ребенок не ест манку на воде, закрашенной молоком, и сосиску с макаронами.

В нашей школе меню Клопотенко. Дети едят с удовольствием. Многое зависит от повара, и чем питается ребенок дома. Если родители с детства закладывают азы нормальной еды, то и в школе будет есть.

Скриншоты

Команда Евгения Клопотенко учла замечания публики.

"После старта реформы в 2021 у меня был четкий план. Это разработка нового сборника, который предоставит поварам огромный выбор блюд. Это обучение поваров, большая информационная кампания о здоровом питании при поддержке ЮНИСЕФ", - говорит кулинар.

На каком этапе реформа сейчас

1 января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Обновленное меню для школьных столовых состоит из 160 блюд.

Несколько основных требований из него:

уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи

увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи

уменьшить количество хлеба на прием пищи до 30-50 г

увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей

увеличить количество молочных продуктов при формировании меню

Также примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Школы должны отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Что касается соли, то можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. Запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 граммов продукта.

К тому же в блюдах могут быть очищенные орехи или семена, но об этом надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом.

Последний Сборник рецептур для учебных заведений содержал более 600 блюд. Он вышел уже в 2024 году, и стал третьим таким сборником для школ. В нем учли все пожелания родителей и детей, поскольку перед началом работы команда провела опрос среди них.

"Кроме того, за три года с момента презентации первого сборника (первый сборник из 180 блюд выпустили в 2021 году - ред.) мы получили огромное количество отзывов от школьников, родителей и поваров со всех уголков Украины. Эти конструктивные предложения очень помогли нам в работе", - отмечает шеф-повар.

Он добавляет, что именно прошлый год они со швейцарско-украинским проектом DECIDE и USAID подготовили почти 400 квалифицированных мастеров производственного обучения, которые в свою очередь обучат более 2 000 поваров школьных столовых.

Это позволит существенно повысить качество школьного питания на местах. Поэтому школьники получат вкусную и главное здоровую пищу.

Влияние полномасштабного вторжения России влияет, в частности, на то, что не все дети могут полноценно питаться в укрытии под постоянными тревогами, поэтому реформа несколько замедлилась. Но над этим аспектом тоже активно работают.

По словам инициатора Евгения Клопотенко, сейчас возможны несколько вариантов. Один из них - кейтеринг.

"Школы могут напрямую сотрудничать с кейтеринговыми компаниями, которые будут готовить блюда по нормам школьного меню. Заказывать кейтеринг можно не только у частной компании. Эта роль так же подходит любому другому учебному заведению, если его мощности позволяют готовить на несколько школ", - говорит повар.

Фактически одна школа может объединиться с несколькими другими и готовить блюда на одном пищеблоке. После - доставлять их непосредственно в партнерские учебные заведения.

Также в течение 2024-2025 годов прослеживается тенденция, когда учебные заведения уменьшили использование модели базовой кухни. Зато все популярнее становятся такие модели как "опорная кухня" и "фабрика-кухня".

Расширение программы бесплатного питания

По информации МОН, с октября 2024 года правительство выделяет субвенцию на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Однако впереди будут еще изменения.