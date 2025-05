Евгений Клопотенко vs Джейми Оливер: как Украина обошла Великобританию в реформе школьного питания

В 2005 Джейми Оливер начинает кампанию "Корми меня лучше" (англ. "Feed Me Better"), направленную на поощрение британских школьников отказаться от вредной пищи и перейти на здоровое питание.

Джейми получил прозвище "Голый повар" (англ. "The Naked Chef"), которое происходит от названия первой телевизионной программы с его участием. Карьера Оливера началась с работы кондитером в ресторане Neal Street Restaurant известного шеф-повара Антонио Карлуччио.

