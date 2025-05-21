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7 самых популярных украинских сериалов в мире: их смотрят прямо сейчас

Среда 21 мая 2025 20:30
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7 самых популярных украинских сериалов в мире: их смотрят прямо сейчас Украинские сериалы, которые покорили мир (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские сериалы стремительно завоевывают сердца по всему миру. Эти популярные проекты получили высокий рейтинг Imdb и покорили зрителей в США, Польше и Великобритании.

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой украинских сериалов, которые смотрят в мире.

"Перші ластівки"

Молодежный сериал-антология о непростой жизни подростков. Сериал поднимает темы принятия себя, ментального здоровья и взаимоотношений родителей и детей.


"Спіймати Кайдаша"

Смешная и одновременно грустная интерпретация классической повести Нечуя-Левицкого. В центре сюжете - украинские семьи, бытовые и личные конфликты, сложные взаимоотношения и разрыв между поколениями.


"Пірші Дні"

Сериал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В основе сюжета - истории обычных людей, жизнь которых всколыхнула война.


"І будуть люди"

Эпическая сага рассказывает о жизни людей на фоне исторических потрясений: от первой мировой войны до прихода советской власти.


"Кава з кардамоном"

Мелодрама о запретной любви между украинкой и польским шляхтичем в XIX веке.


"Кріпосна"

Историческая мелодрама о непростой судьбе крепостной, которая мечтает о свободе и настоящей любви. Сериал поражает роскошными нарядами и харизматичными героями.


"Я - Надія"

Военно-драматический сериал о медиках, которые в разгар полномасштабного вторжения проявили большую смелость и преданность профессии.

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