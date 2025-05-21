7 самых популярных украинских сериалов в мире: их смотрят прямо сейчас
Украинские сериалы стремительно завоевывают сердца по всему миру. Эти популярные проекты получили высокий рейтинг Imdb и покорили зрителей в США, Польше и Великобритании.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой украинских сериалов, которые смотрят в мире.
"Перші ластівки"
Молодежный сериал-антология о непростой жизни подростков. Сериал поднимает темы принятия себя, ментального здоровья и взаимоотношений родителей и детей.
"Спіймати Кайдаша"
Смешная и одновременно грустная интерпретация классической повести Нечуя-Левицкого. В центре сюжете - украинские семьи, бытовые и личные конфликты, сложные взаимоотношения и разрыв между поколениями.
"Пірші Дні"
Сериал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В основе сюжета - истории обычных людей, жизнь которых всколыхнула война.
"І будуть люди"
Эпическая сага рассказывает о жизни людей на фоне исторических потрясений: от первой мировой войны до прихода советской власти.
"Кава з кардамоном"
Мелодрама о запретной любви между украинкой и польским шляхтичем в XIX веке.
"Кріпосна"
Историческая мелодрама о непростой судьбе крепостной, которая мечтает о свободе и настоящей любви. Сериал поражает роскошными нарядами и харизматичными героями.
"Я - Надія"
Военно-драматический сериал о медиках, которые в разгар полномасштабного вторжения проявили большую смелость и преданность профессии.
Вас также может заинтересовать:
- Украинские сериалы, которые поражают сюжетами
- Эти 15 популярных сериалов можно смотреть вечно
- Новые зарубежные сериалы, сюжет которых "сносит крышу".