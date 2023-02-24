Почему стиральная машина плохо отжимает одежду: не совершайте этих типичных ошибок

Сейчас сложно представить современную жизнь без стиральной машины. Однако иногда такой прибор может плохо отжимать вещи и вода из них просто будет литься. Такое может произойти по нескольким простым причинам.

Стиральная машина, которая больше не отжимает белье должным образом, настоящая проблема. Несколько типичных ошибок могут вызвать эту проблему

Неправильный способ стирки

Одной из наиболее распространенных причин неисправности стиральной машины является неправильный выбор программы. Современные машины имеют разные режимы, каждый из которых выполняет определенную функцию. Однако некоторые из них автоматически отключают цикл отжима, чтобы защитить одежду.

Важно выбрать правильный режим для каждого типа одежды.

Проблема со шлангом

Если ваша стиральная машина больше не отжимает, то шланг может быть причиной такого неудобства. В частности, выход к шлангу, через который выходит вода, может быть закрыт бельем, носком или любыми другими вещами.

Для этого всегда проверяйте и опорожняйте все карманы одежды, прежде чем класть ее в барабан.

Забитый сливной фильтр

Все стиральные машины оснащены сливным фильтром. С течением времени он засоряется. Важно чистить его примерно каждые шесть месяцев.

Необходимо очищать фильтр от мусора и остатков, а затем промывать его водой.

Большое количество белья

Если стиральная машина больше не отжимает, это может быть из-за заблокированного барабана. Это может произойти, если вы положили слишком много одежды в машину.