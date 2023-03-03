Этот хитрый трюк с губкой поможет надолго сохранить стиральную машинку новой
Если вы заметили, что одежда после стирки уже не так чистая, как была когда-то - пора позаботиться о своей стиральной машинке. Несколько простых действий помогут предотвратить выход ее из строя устройства и позволят прослужить дольше.
Об этом пишет ресурс Sante plus.
Зачем во время стирки в барабан добавлять губку
Все больше людей используют простой трюк - во время стирки в барабан машинки бросают губку для мытья посуды. Она накапливает на себе волосы, которые случайно могут попадать с одеждой. А еще - защищает от того, чтобы волосы забивались в щели и трубы машинки.
Также этот метод обезопасит от налипания волос на одежду, что стирается. А еще эта технология эффективна против шерсти животных.
Однако все равно очень важно регулярно чистить стиральную машину, потому что волосы могут накапливаться в трубах устройства и в результате повредить его.
Специалисты по уборке советуют использовать текстурированные губки для душа, они более эффективно задерживают волосы.
Если соблюдать эти меры предосторожности, можно сохранить свою одежду чистой и избежать повреждений стиральной машины.
Как почистить стиральную машину натуральными средствами
Воспользуйтесь следующим методом чистки - он самый простой и эффективный. При этом неважно, это модель машинки с фронтальной, или верхней загрузкой.
Выполните следующие действия:
- Возьмите стакан пищевой соды и насыпьте ее в отсек для моющего средства.
- Затем налейте стакан уксуса - это из лучших антибактериальных средств.
- Не забудьте убедиться, что стиральная машина полностью пуста.
- Включите самую быструю программу стиральной машины.
- Подождите, пока завершится полный цикл.
Очищая стиральную машину уксусом и пищевой содой, вы получаете шипучую смесь, которая уничтожает все микробы и другую грязь, присутствующую в приборе, от ящика для стирального средства и до канализации, включая трубы и барабан.
Регулярно используйте этот прием, чтобы обеспечить оптимальную работу стиральной машины и избежать неприятных запахов и накопления грязи.
Как избежать неприятных запахов в стиральной машине
Неприятный запах свидетельствует о том, что ваша стиральная машина полна бактерий или плесени.
Чтобы избавиться от этой проблемы, добавьте дезинфицирующее средство, которое продается в супермаркетах, чтобы обеззаразить устройство.
Если вы предпочитаете натуральные растворы, очистите стиральную машину уксусом по тому методу, который мы подавали выше. Затем поместите в барабан миску с пищевой содой и оставьте примерно на 12 часов, чтобы она впитала неприятный запах.
Раньше мы рассказывали о том, какие режимы в стиральной машине экономят время и деньги.
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