Идеальная "Шуба" по проверенному рецепту: "секретный" способ, меняющий все

Рецептов классического праздничного салата Селедка под шубой, или по-народному "Шубы", существует множество. Кто-то добавляет яблоко, кто-то заменяет сельдь скумбрией или красной рыбой. Предлагаем приготовить салатик по особому проверенному рецепту.

Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.