Идеальная "Шуба" по проверенному рецепту: "секретный" способ, меняющий все
Рецептов классического праздничного салата Селедка под шубой, или по-народному "Шубы", существует множество. Кто-то добавляет яблоко, кто-то заменяет сельдь скумбрией или красной рыбой. Предлагаем приготовить салатик по особому проверенному рецепту.
Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Секретный способ для взрывного вкуса
Эксперт предлагает замариновать лук, а первым пластом положить картофель, а не сельдь.
Составляющие:
- Сельдь – 1 шт.
- Лук – 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. масла)
- Вареная свекла – 2 шт. (250-300 г)
- Вареный картофель – 2 шт. (200 г) Вареная морковь – 1 шт. (150-170 г)
- Майонез – по вкусу
Пошаговое приготовление
Мелко порезать лук, добавить уксус, сахар и масло. Переметь и оставить на 10 минут.
Первый слой: натереть картофель на большой терке. Смазать майонезом.
Второй слой: нарезать сельдь кубиками.
Третий слой: маринованный лук. Смазать майонезом.
Четвертый слой: натереть морковь на крупной терке. Смазать майонезом.
Пятый слой: натереть свеклу на большой терке. Смазать майонезом.
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