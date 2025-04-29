Никогда не используйте сухой шампунь вместо мытья волос: вот почему

Сухой шампунь стал настоящим спасителем в быстром ритме жизни - достаточно нескольких распылений и волосы выглядят свежими. Однако, использование сухого шампуня вместо традиционного мытья головы может привести к серьезным проблемам с кожей и волосами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Безопасен ли сухой шампунь

Трихолог Сара Халладжиан рассказала, что сухой шампунь сам по себе не вреден для волос, но частое использование может привести к его накоплению на коже головы, что потенциально может вызвать раздражение.

Важно понимать, что его следует использовать как временное решение, а не как замену мытья, которое со временем может повлиять на здоровье кожи головы.

Сухой шампунь работает, поглощая жир из волос, одновременно добавляя объема возле корней, обеспечивая сцепление и помогая сохранить прическу.

Одним из основных ингредиентов является денатурированный спирт, комбинация этанола и денатурирующего агента, который может вытягивать любую влагу или жиры из кожи головы и волос. Кроме того, бутан, изобутан и пропан составляют около 70-90% сухих шампуней.

Что происходит при чрезмерном использовании сухого шампуня

Первое, что происходит, это накопление средства на коже головы, что в конечном итоге блокирует волосяные фолликулы и замедляет цикл роста волос. Вы можете считать, что это не слишком важно, но остановка роста волос может привести к таким проблемам, как выпадение, ломкость и сухость.

"Люди, которые недостаточно моют волосы и чрезмерно используют сухой шампунь, могут закупоривать фолликулы, что может вызвать выпадение", - добавила эксперт.

Чрезмерное использование зависит от жирности кожи головы, типа и толщины волос. Чем тоньше волосы, тем быстрее они становятся жирными, поскольку их плоские слои кутикулы не так эффективно поглощают масло, позволяя кожному салу оставаться на поверхности. Зато вьющиеся волосы, которые от природы суше благодаря более приподнятой структуре кутикулы, эффективнее поглощают масло и обычно не нуждаются в сухом шампуне.

Если у вас есть заболевания кожи головы, такие как себорейный дерматит, перхоть или чрезмерная сухость, следует вообще избегать сухого шампуня, поскольку он может усугубить эти проблемы.

Что будет, если оставить сухой шампунь на коже на ночь

Использование сухого шампуня перед сном может быть не лучшей идеей, поскольку слишком длительное его использование может привести к накоплению жира и сухости.

Остатки сухого шампуня могут накапливаться на коже головы, что приводит к закупориванию фолликулов, раздражению и даже образованию прыщей. Также загрязнения и избыток продуктов на коже головы могут мешать нормальному росту волос, что со временем может привести к их ломкости или выпадению.

Если не смывать или не вычесывать сухой шампунь, он смешивается с потом, кожным салом и пылью, что может вызвать неприятный запах.

Как правильно наносить сухой шампунь

При нанесении сухого шампуня придерживайтесь таких рекомендаций: