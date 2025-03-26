Этот блогер покорил TikTok своей необычной утренней рутиной. Что в ней особенного?

В TikTok завирусился тренд, покоривший внимание миллионов пользователей - шестичасовая утренняя рутина фитнес-инфлюенсера Эштона Холла. Его тщательно зафиксированная программа не только вызвала восхищение, но и породила море мемов, насмешек и даже серьезных обсуждений.
И почему именно этот тренд "morning routine" стал таким популярным в сети? Кто поддерживает и следует таким утренним ритуалам? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Тренд с утренней рутиной в TikTok - это видео или челленджи, где пользователи делятся своими утренними привычками и ритуалами. Они демонстрируют, как начинают свой день, чтобы настроиться на производительность или сохранить здоровье.
Эти видео часто включают активности такие как утренние упражнения, медитация, здоровое питание, или даже детальное планирование дня.
Тренд приобрел популярность благодаря его мотивирующему и мотивирующему характеру: люди показывают свои уникальные подходы к продуктивному началу дня, а другие пользователи следуют за ними, чтобы найти новые способы улучшить свою утреннюю рутину.
В случае с фитнес-блогером Эштоном Холлом, его 6-часовая утренняя рутина стала экстремальным вариантом этого тренда, который привлек внимание миллионов, вызвав бурю реакций и даже спровоцировав критику.
Эштон Холл - фитнес-предприниматель, который обещает переосмыслить жизнь своих клиентов за год.
Эштон Холл (фото: instagram.com/ashtonhallofficial)
Блогер из Лос-Анджелеса начал делиться фитнес-контентом онлайн во время пандемии, предлагая домашние тренировки для тех, кто не имел доступа к тренажерным залам.
День Холла начинается в 3:52 утра и состоит из 68 шагов, которые заставили бы даже самых преданных "ранних пташек" сомневаться в своем жизненном выборе.
От процедур для лица с ледяной водой до масок из банановой кожуры - его утренний режим сочетает в себе эксцентричность и привлекательность.
Вот краткий обзор его чудаковатой рутины:
@ashtonhallofficial
День 191 утренней рутины, которая изменила мою жизнь 3:50 утра - 9:30 утра Грех живет поздно ночью... если вы имеете дело со слабым умом, плохими решениями или отсутствием продуктивности, ложитесь спать пораньше. 4:00 - 8:00 утра никто не звонит и не отвлекает вашу продуктивность... они и есть сон. 8:00 вечера - 12:00 утра - это наоборот. Просто попробуйте 30 дней... пошлите это своим партнерам. Пришло время сделать лучше.оригинальное звучание - Worthy Supps
Когда распорядок Холла стал вирусным, Интернет взялся за свое любимое дело - создание мемов.
Жизнь без BVB pic.twitter.com/NuXWS3EmTm- Borussia Dortmund (@BlackYellow) 23 марта 2025 года
Социальные сети буквально взорвались пародиями, где пользователи публиковали собственные "утренние рутины" с абсурдными временными метками и чрезмерными методами оздоровления.
@naynay1 KAKO ALANI 23 MORNING ROUTINE @Worthy Supps #morningroutine #kakoalani23 original sound - Worthy Supps
В то время как одни восхищались дисциплиной и физической формой Холла, другие не могли удержаться от шуток над его экстравагантными привычками.
@pepmendez7 Mi morning routine ( ningún fur baby fue lastimado) #morningroutine #fyp #cats #dogs #fun #parati #routine #foryoupage #mymorningroutine #joke #viral #trend original sound - Worthy Supps
Особенно внимание привлекли его точные временные отметки и постоянное использование родниковой воды Саратога, ставшие объектами для смеха.
@dabigjig5 Grind never stops #hustlehard #alphamale #ashtonhall original sound - Worthy Supps
В неожиданном повороте событий, компания Saratoga Spring Water получила выгоду от вирусного тренда блогера.
Директор по маркетингу бренда не мог скрыть своего восторга.
"Внимание, которое мы привлекли благодаря контенту Эштона, просто невероятное", - отметил он.
Согласно сообщениям, компания заработала впечатляющие 1,8 миллиона долларов в виде медиа-стоимости, поступивших благодаря этому вирусному видео.
Доктор Сара Джонсон, эксперт по исследованию сна, предупреждает: хотя последовательный утренний распорядок может быть полезным, просыпание в 3:52 утра ежедневно может привести к хроническому недосыпанию для большинства людей.
С другой стороны, личный тренер Майк Родригес выражает восхищение преданностью Холла.
"Дисциплина, необходимая для соблюдения такого распорядка, впечатляет. Хотя не всем стоит идти на такие крайности, есть что-то важное в том, чтобы начинать день с целеустремленностью", - сказал Майк.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram и TikTok Эштона Холла, X, World Day.