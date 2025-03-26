Этот блогер покорил TikTok своей необычной утренней рутиной. Что в ней особенного?

Что известно о тренде "morning routine" в TikTok

Тренд с утренней рутиной в TikTok - это видео или челленджи, где пользователи делятся своими утренними привычками и ритуалами. Они демонстрируют, как начинают свой день, чтобы настроиться на производительность или сохранить здоровье.

Эти видео часто включают активности такие как утренние упражнения, медитация, здоровое питание, или даже детальное планирование дня.

Тренд приобрел популярность благодаря его мотивирующему и мотивирующему характеру: люди показывают свои уникальные подходы к продуктивному началу дня, а другие пользователи следуют за ними, чтобы найти новые способы улучшить свою утреннюю рутину.

В случае с фитнес-блогером Эштоном Холлом, его 6-часовая утренняя рутина стала экстремальным вариантом этого тренда, который привлек внимание миллионов, вызвав бурю реакций и даже спровоцировав критику.

Кто такой Эштон Холл

Эштон Холл - фитнес-предприниматель, который обещает переосмыслить жизнь своих клиентов за год.

Эштон Холл (фото: instagram.com/ashtonhallofficial)

Блогер из Лос-Анджелеса начал делиться фитнес-контентом онлайн во время пандемии, предлагая домашние тренировки для тех, кто не имел доступа к тренажерным залам.

В чем суть его 6-часовой утренней рутины

День Холла начинается в 3:52 утра и состоит из 68 шагов, которые заставили бы даже самых преданных "ранних пташек" сомневаться в своем жизненном выборе. Эштон Холл (коллаж РБК-Украина)

От процедур для лица с ледяной водой до масок из банановой кожуры - его утренний режим сочетает в себе эксцентричность и привлекательность.

Вот краткий обзор его чудаковатой рутины:

3:52 утра: Холл просыпается и снимает ленту со рта, которую использует, чтобы предотвратить дыхание через рот во время сна. Да, ротовая лента

3:53 утра: Он чистит зубы и полощет горло родниковой водой Саратога, ведь обычная водопроводная просто не подходит

4:04 утра: Отжимания на балконе - почему бы не начать день с красивого вида?

4:38 утра: Медитация и ведение журнала, опять же, с родниковой водой Саратога

5:46 утра: Первая из двух процедур для лица льдом - погружение лица в миску с ледяной водой Саратога

6:20 утра: Интенсивная тренировка в тренажерном зале, включая спринты на беговой дорожке, которые заставили бы большинство из нас задохнуться

7:40 утра: Плавание, а затем расслабляющая ванна в гидромассажной ванне - потому что баланс важен

8:43 утра: Знаменитая маска для лица из банановой кожуры, которую он наносит после завтрака

9:09 утра: Второй уход за лицом льдом - ведь одного раза недостаточно

9:26 утра: Завтрак, приготовленный его личным шеф-поваром - яичница, тост с авокадо и бекон.

@ashtonhallofficial День 191 утренней рутины, которая изменила мою жизнь 3:50 утра - 9:30 утра Грех живет поздно ночью... если вы имеете дело со слабым умом, плохими решениями или отсутствием продуктивности, ложитесь спать пораньше. 4:00 - 8:00 утра никто не звонит и не отвлекает вашу продуктивность... они и есть сон. 8:00 вечера - 12:00 утра - это наоборот. Просто попробуйте 30 дней... пошлите это своим партнерам. Пришло время сделать лучше. оригинальное звучание - Worthy Supps

Как реагируют в сети

Когда распорядок Холла стал вирусным, Интернет взялся за свое любимое дело - создание мемов.

Жизнь без BVB pic.twitter.com/NuXWS3EmTm - Borussia Dortmund (@BlackYellow) 23 марта 2025 года

Социальные сети буквально взорвались пародиями, где пользователи публиковали собственные "утренние рутины" с абсурдными временными метками и чрезмерными методами оздоровления.

В то время как одни восхищались дисциплиной и физической формой Холла, другие не могли удержаться от шуток над его экстравагантными привычками.

Особенно внимание привлекли его точные временные отметки и постоянное использование родниковой воды Саратога, ставшие объектами для смеха.

В неожиданном повороте событий, компания Saratoga Spring Water получила выгоду от вирусного тренда блогера.

Директор по маркетингу бренда не мог скрыть своего восторга.

"Внимание, которое мы привлекли благодаря контенту Эштона, просто невероятное", - отметил он.

Согласно сообщениям, компания заработала впечатляющие 1,8 миллиона долларов в виде медиа-стоимости, поступивших благодаря этому вирусному видео.

Что говорят фитнес-эксперты и специалисты по сну

Доктор Сара Джонсон, эксперт по исследованию сна, предупреждает: хотя последовательный утренний распорядок может быть полезным, просыпание в 3:52 утра ежедневно может привести к хроническому недосыпанию для большинства людей.

С другой стороны, личный тренер Майк Родригес выражает восхищение преданностью Холла.

"Дисциплина, необходимая для соблюдения такого распорядка, впечатляет. Хотя не всем стоит идти на такие крайности, есть что-то важное в том, чтобы начинать день с целеустремленностью", - сказал Майк.

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