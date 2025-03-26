Цей блогер підкорив TikTok своєю незвичайною ранковою рутиною. Що в ній особливого?

Що відомо про тренд "morning routine" у TikTok

Тренд з ранковою рутиною у TikTok - це відео або челенджі, де користувачі діляться своїми ранковими звичками та ритуалами. Вони демонструють, як починають свій день, щоб налаштуватися на продуктивність або зберегти здоров'я.

Ці відео часто включають активності як-от ранкові вправи, медитація, здорове харчування, або навіть детальне планування дня.

Тренд набув популярності завдяки його мотивуючому і характеру: люди показують свої унікальні підходи до продуктивного початку дня, а інші користувачі слідують за ними, щоб знайти нові способи поліпшити свою ранкову рутину.

У випадку з фітнес-блогером Ештоном Холлом, його 6-годинна ранкова рутина стала екстремальним варіантом цього тренду, який привернув увагу мільйонів, викликавши бурю реакцій і навіть спровокувавши критику.

Хто такий Ештон Холл

Ештон Холл - фітнес-підприємець, який обіцяє переосмислити життя своїх клієнтів за рік.

Ештон Холл (фото: instagram.com/ashtonhallofficial)

Блогер з Лос-Анджелеса почав ділитися фітнес-контентом онлайн під час пандемії, пропонуючи домашні тренування для тих, хто не мав доступу до тренажерних залів.

У чому суть його 6-годинної ранкової рутини

День Холла починається о 3:52 ранку і складається з 68 кроків, які змусили б навіть найбільш відданих "ранніх пташок" сумніватися у своєму життєвому виборі. Ештон Холл (колаж РБК-Україна)

Від процедур для обличчя з крижаною водою до масок з бананової шкірки - його ранковий режим поєднує в собі ексцентричність і привабливість.

Ось короткий огляд його дивакуватої рутини:

3:52 ранку: Холл прокидається і знімає стрічку з рота, яку використовує, щоб запобігти диханню через рот під час сну. Так, ротова стрічка

3:53 ранку: Він чистить зуби і полощить горло джерельною водою Саратога, адже звичайна водопровідна просто не підходить.

4:04 ранку: Віджимання на балконі - чому б не почати день з красивого краєвиду?

4:38 ранку: Медитація та ведення журналу, знову ж таки, з джерельною водою Саратога

5:46 ранку: Перша з двох процедур для обличчя льодом - занурює обличчя в миску з крижаною водою Саратога

6:20 ранку: Інтенсивне тренування в тренажерному залі, включаючи спринти на біговій доріжці, які змусили б більшість з нас задихнутися

7:40 ранку: Плавання, а потім розслаблююча ванна в гідромасажній ванні - бо баланс важливий

8:43 ранку: Знаменита маска для обличчя з бананової шкірки, яку він наносить після сніданку

9:09 ранку: Другий догляд за обличчям льодом - адже одного разу недостатньо

9:26 ранку: Сніданок, приготований його особистим шеф-кухарем - яєчня, тост з авокадо і бекон.

@ashtonhallofficial Day 191 of the morning routine that changed my life 3:50am to 9:30am Sin lives late at night.. if you’re dealing with a weak mind, bad decisions, or lack of productivity go to sleep early. 4:00am - 8:00am no one’s calling or distracting your productivity.. they are sleep. 8:00pm - 12:00am is the opposite. Just try 30 days.. send this to your partners. It’s time to do better. original sound - Worthy Supps

Як реагують у мережі

Коли розпорядок Холла став вірусним, Інтернет взявся за свою улюблену справу - створення мемів.

Соціальні мережі буквально вибухнули пародіями, де користувачі публікували власні "ранкові рутини" з абсурдними часовими мітками та надмірними методами оздоровлення.

У той час як одні захоплювалися дисципліною і фізичною формою Холла, інші не могли втриматися від жартів над його екстравагантними звичками.

Особливо увагу привернули його точні часові позначки й постійне використання джерельної води Саратога, що стали об'єктами для сміху.

У несподіваному повороті подій, компанія Saratoga Spring Water отримала вигоду від вірусного тренду блогера.

Директор з маркетингу бренду не міг приховати свого захвату.

“Увага, яку ми привернули завдяки контенту Ештона, просто неймовірна”, - зазначив він.

Згідно з повідомленнями, компанія заробила вражаючі 1,8 мільйона доларів у вигляді медіа-вартості, що надійшли завдяки цьому вірусному відео.

Що кажуть фітнес-експерти та спеціалісти зі сну

Доктор Сара Джонсон, експертка з дослідження сну, попереджає: хоча послідовний ранковий розпорядок може бути корисним, прокидання о 3:52 ранку щодня може призвести до хронічного недосипання для більшості людей.

З іншого боку, особистий тренер Майк Родрігес висловлює захоплення відданістю Холла.

“Дисципліна, необхідна для дотримання такого розпорядку, вражає. Хоча не всім варто йти на такі крайнощі, є щось важливе в тому, щоб починати день з цілеспрямованістю”, - сказав Майк.

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