Украина перешла на новый церковный календарь: что изменилось и не связан ли он с РПЦ

С 1 сентября 2023 года в Украине начинает действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Согласно ему почти все великие церковные праздники изменят свои даты. К примеру, Рождество Христово теперь будет 25 декабря, а не 7 января.

Styler разобрался , зачем менять календарь, и какие изменения тянет за собой переход.

Что такое новоюлианский календарь и зачем он

В мире существует три церковных календаря: Юлианский, Григорианский и Новоюлианский. Самым первым был Юлианский, появившийся в Украине в 988 году с крещением Руси Владимиром Великим.

Затем в 1918 году его заменил Григорианский календарь. Именно в это время появились такие понятия как старый и новый стили для определенных дат, ведь разница между Юлианским и Григорианским календарем составляет 13 дней.

Новоюлианский календарь разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году. Как объясняет протоиерей Виталий Клос, календарь - это, прежде всего, точность измерения времени.

Если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет, что значительно упрощает исчисление.

Новоюлианский календарь более точный и более правильный в соответствии с правилами исчисления (фото: pomisna.info)

Фактически новый принятый календарь более точный, и это также касается дат религиозных праздников.

"Если мы откроем наши древние церковные календари, то увидим, что там стоят цифры, которые мы будем иметь по новому календарю. Например, Рождество Христово во всех церковных книгах отмечено 25 декабря, а не 7 января. Эта дата постоянно менялась, и в конце концов пришлось бы прибавлять еще один день", - объясняет протоиерей Виталий.

Поэтому с точки зрения вычислений новоюлианский календарь действительно "правильный".

Даты праздников по новому календарю ПЦУ

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)

Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)

Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)

Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)

Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)

Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)

Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)

Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)

День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)

Вынос честных деревьев Животворческого Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа)

Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)

Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)

Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Рождественский пост будет заканчиваться к Новому году: с 15 ноября по 24 декабря.

То же касается и Успенского поста. Он продлится с 1 августа по 14 августа, а Петров пост будет заканчиваться 28 июня вместо 11 июля.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. В Новоюлианском и Юлианском календарях эти правила одинаковые, в отличие от григорианского. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.

Отметим, что те государственные праздники, которые приходятся на один день с религиозными, также автоматически меняют свои даты. Это касается:

Рождества Христова - 25 декабря

Дня Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - 15 июля (День памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого)

Дня защитников и защитниц - 1 октября (Покрова Пресвятой Богородицы)

Дня украинской письменности и языка - 27 октября (церковный День памяти Преподобного Нестора Летописца)

Дня усыновления - 17 сентября (День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии)

Как украинцы воспринимают переход

По данным опроса, 46% украинцев полностью поддерживают переход на новый календарь, 11% - совсем не поддерживают, а 17% ответили, им безразлично.

Вместе с тем перенос Рождества Христова с 7 января на 25 декабря вызвал определенное сопротивление. 25% респондентов поддержали такие изменения, а 19% выступили категорически против. Интересно, что в 2016 году статистика была такой: 6% - за, 55% - против.

Психотерапевт Богдана Янкив говорит, что определенный процент сопротивления нормальный для изменений в обществе. Если бы речь шла о большем количестве противников, тогда следовало бы рассматривать причины этого.

"К любым изменениям психика всегда сопротивляется. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то может просто колебаться, и это нормальный процесс для любого общества. Глубинное мозговое восприятие реальности хочет стабильности, которой сейчас нет. Поэтому человек хватается за любую стабильность", - объясняет она.

И потому к новому может быть тяжело привыкнуть.

Вместе с тем специалист добавляет, что поскольку переход на новый календарь является постепенным, то принять эти изменения будет проще.

"Все грамотно сделано. Это постепенность, это прогнозируемость", - говорит она.

Протоиерей Виталий отмечает, что переход не является принудительным для всех приходов. То есть если определенный церковный приход хочет проводить богослужение по "старому" календарю, он может свободно это делать. Но при этом эти приходы должны сообщить о своем решении правящему архиерею, чтобы ПЦУ имела статистическое понимание.

На сегодняшний день 10 из 16 поместных церквей пользуются Новоюлианским церковным календарем. В частности, по "старому стилю" ведут богослужения Российская, Грузинская, Сербская и Иерусалимская поместные церкви.

Культуролог Евгений Сависько высказывает мнение, что вопрос перехода на Новоюлианский календарь не просто церковный, а церковно-политический. И, по его мнению, однозначно неизвестно, какие последствия это будет иметь для Украины.

"Мы хотим быть более близкими к Европе, к западным странам, но насколько это полезно? Потому что мы можем потерять свою идентичность и генетический код. Я думаю, что этот вопрос не до конца исследован, как и последствия его для будущего Украины", - сказал он эксперт.

Но, несмотря на это, и протоиерей Виталий Клос, и психотерапевт Богдана Янкив сходятся на одном: дух праздников никуда не денется после смены даты. Украинцы по-прежнему могут встречать большие праздники в теплом кругу семьи или по Новоюлианскому, или по Григорианскому календарю.