Есть все основания и аргументы. ПЦУ скорее всего тоже перейдет на новый календарь
ПЦУ может перейти на новый календарь уже в 2023 году. Для этого есть все основания и аргументы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зари.
"В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль - могут это сделать по соответствующей процедуре", - заявил Заря.
По его словам, вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского собора, который соберется в мае.
Он также отметил, что до 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть.
"По моему мнению, как одного из членов Архиерейского собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию", - добавил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ.
Ранее сообщалось, что УГПЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.
Напомним, в конце прошлого года мы сообщали, что ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря.
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