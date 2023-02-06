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Есть все основания и аргументы. ПЦУ скорее всего тоже перейдет на новый календарь

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 23:30
Есть все основания и аргументы. ПЦУ скорее всего тоже перейдет на новый календарь Фото: ПЦУ может перейти на новый календарь в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

ПЦУ может перейти на новый календарь уже в 2023 году. Для этого есть все основания и аргументы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зари.

"В связи с решением УГКЦ по календарю должен напомнить, что синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль - могут это сделать по соответствующей процедуре", - заявил Заря.

По его словам, вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского собора, который соберется в мае.

Он также отметил, что до 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть.

"По моему мнению, как одного из членов Архиерейского собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию", - добавил замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ.

Ранее сообщалось, что УГПЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии.

Напомним, в конце прошлого года мы сообщали, что ПЦУ и греко-католики начали диалог о реформе церковного календаря.

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