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Церковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событий

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Пятница 14 апреля 2023 12:25
Церковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событий Какие церковные праздники отмечаются в мае 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В мае 2023 украинцы отметят несколько важных церковных праздников по православному календарю. Понятно, что большинство из них посвящено послепасхальным дням.

Самые важные дни последнего месяца весны - в материале Styler ниже.

Самые важные даты мая 2023 года

  • 7 мая - Неделя 4-я после Пасхи;
  • 14 мая - Неделя 5-я после Пасхи;
  • 21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
  • 22 мая - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
  • 25 мая - Вознесение Господне; 40-й день после Пасхи, четверг - переходной праздник;
  • 28 мая - Неделя 7-я после Пасхи.

Календарь событий на каждый день

Церковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событийЦерковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событийЦерковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событийЦерковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событийЦерковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событийЦерковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событий

Фото: rozdil.lviv.ua

Что означает праздник Вознесения

Согласно Библии, Иисус после своего Воскресения явил себя апостолам и "в течение сорока дней являлся им и говорил о Царстве Божьем", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: "Вы, через несколько дней после этого, будете крещены Духом Святым". После этого он поднялся, и облако забрало его из виду.

Ранее в этот день было принято печь специальное печенье в форме лестницы, символизирующей восхождение Иисуса к небу. Также пекли удлиненные пироги украшенные полосками-ступенями. Часть выпечки было принято раздавать нуждающимся.

В народе верили, что со дня Пасхи и до Вознесения была открыта дверь в рай и ад. Грешники освобождались от мучений, а праведникам разрешалось находиться на земле. Символическая выпечка с лестницей помогала душам возвращаться в небеса, поэтому ее было принято нести на могилы родным и близким.

Раньше мы писали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

Также читайте, сколько стоит испечь паску в этом году.

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