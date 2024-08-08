Церковный праздник 8 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святой Эмилиан

Эмилиан, епископ Кизицкий, жил во времена правления императора Льва Армянина, который был известным иконоборцем в 813-820 годах. Однажды правитель созвал епископов в свой дворец, требуя от них отказаться от почитания святых икон.

Святитель Эмилиан стал первым, кто решительно ответил императору, заявив, что вопросы иконочтения следует обсуждать и решать только в Церкви, а не в царском дворце.

В 815 году Эмилиан был сослан в заключение за свою преданность православной вере. Там он и умер, оставшись исповедником веры до конца своих дней.

Исповедник Емилиан, епископ Кизицкий (изображение: blagovist.church.ua)

Мученики Елевтерий и Леонид

Святой Елевтерий был епископом в Иллирии, на территории современной Албании. Он активно проповедовал христианство и привел много людей к вере.

Римский правитель Адриан не одобрял это и отдал приказ арестовать Елевтерия. Его жестоко пытали, но он не отрекся от своей веры. В конце его казнили, отрубив голову.

Святой мученик Леонид, хотя и неизвестно, когда он родился, также был важной фигурой в церкви. Во время гонений на христиан его арестовали и пытали за отказ отречься от веры. Он остался непоколебимым и умер мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня, 8 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться, ссориться или злословить

Пользоваться острыми предметами

Заниматься домашними делами

Жаловаться на свою судьбу.

Также не рекомендуется идти на важную встречу или свидание против ветра, считается, что тогда день закончится разочарованием. Не советуют сегодня закрывать входную дверь на замок, ведь тогда, по старым поверьям, счастье не сможет зайти в дом.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром появился иней - в следующем году будет богатый урожай

Хорошая погода весь день - к теплому и солнечному сентябрю

Идет дождь - осадки затянутся до бабьего лета

Розы остаются закрытыми - будет плохая погода

Громко кричат лягушки - скоро пойдет дождь

Какая погода сегодня - таким будет январь.

В древние времена этот период был особенным для украинцев, ведь ассоциировался с активным сбором урожая. Люди собирали свежие ягоды, ранние овощи и орехи. Затем пекли пироги и обязательно приглашали гостей в дом. Верили, что чем больше людей собирается вместе, тем большее счастье будет в доме.

Также традиционно собирали целебные травы. Их нужно было собрать еще до восхода солнца, вместе с считавшейся особенно полезной росой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Николай, Федор, Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: