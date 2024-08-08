Церковне свято 8 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Святий Еміліян

Еміліян, єпископ Кизицький, жив у часи правління імператора Льва Вірменина, який був відомим іконоборцем у 813-820 роках. Одного разу правитель скликав єпископів до свого палацу, вимагаючи від них відмовитися від шанування святих ікон.

Святитель Еміліян став першим, хто рішуче відповів імператору, заявивши, що питання іконошанування слід обговорювати і вирішувати тільки в Церкві, а не в царському палаці.

У 815 році Еміліян був засланий в ув’язнення за свою відданість православній вірі. Там він і помер, залишившись сповідником віри до кінця своїх днів.

Сповідник Єміліан, єпископ Кизицький (зображення: blagovist.church.ua)

Мученики Єлевтерій і Леонід

Святий Єлевтерій був єпископом у місті Іллірія, на території сучасної Албанії. Він активно проповідував християнство і привів багато людей до віри.

Римський імператор Адріан не схвалював це і наказав заарештувати Єлевтерія. Його жорстоко катували, але він не зрікся своєї віри. У кінці його стратили, відрубавши голову.

Святий мученик Леонід, хоча і не відомо, коли він народився, також був важливою фігурою в церкві. Під час гонінь на християн його арештували і катували за відмову зректися віри. Він залишився непохитним і помер мученицькою смертю.

Що не можна робити сьогодні, 8 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися чи лихословити

Користуватися гострими предметами

Займатися домашніми справами

Жалітися на свою долю.

Також не рекомендується йти на важливу зустріч або на побачення проти вітру, вважається, що тоді день закінчиться розчаруванням. Не радять сьогодні зачиняти вхідні двері на замок, адже тоді, за старими повір’ями, щастя не зможе зайти до будинку.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку з’явився іній - наступного року буде багатий врожай

Гарна погода весь день - до теплого і сонячного вересня

Іде дощ - опади затягнуться до бабиного літа

Троянди лишаються закритими - буде погана погода

Голосно кричать жаби - скоро піде дощ

Яка погода сьогодні - таким буде січень.

В стародавні часи цей період був особливим для українців, адже він асоціювався з активним збором врожаю. Люди збирали свіжі ягоди, ранні овочі та горіхи. Потім пекли пироги й обов'язково запрошували гостей до хати. Вірили, що чим більше людей збирається разом, тим більше щастя буде в домі.

Також традиційно збирали цілющі трави. Їх потрібно було зібрати ще до сходу сонця, разом із росою, що вважалася особливо корисною.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: