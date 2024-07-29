Какие вещи положить под подушку, чтобы привлечь успех и счастье

С момента, когда люди изобрели подушки, люди кладут под нее разные вещи. Для этого есть множество причин: от практических потребностей до культурных традиций и суеверий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи с давних времен люди клали под подушку, чтобы привлечь счастье или успех.

Соль

Наши предки верили, что соль защищает от злого глаза и порчи. Когда в жизни начинались постоянные неприятности или преследовали неудачи, наши прабабушки клали под подушку холщовый мешочек с солью, веря, что это поможет отвлечь негативную энергию и восстановить покой. Соль также использовалась для очистки пространства, рассыпая ее по углам дома.

Монета

Монета под подушкой, по народным поверьям, может способствовать налаживанию финансовой ситуации в семье. В восточной культуре считается, что монетка под подушкой открывает денежный поток, особенно если ее положить на Молодой месяц.

Однако эту монетку больше не стоит использовать в расчетах. Некоторые даже считают, что если оберег вернуть в кошелек, положительный эффект от ритуала может обнулиться.

Чеснок

Чеснок давно считается сильным оберегом от болезней и отрицательной энергии. Чтобы защитить свой дом от зла, наши предки клали головку чеснока под кровать. А те, у кого были проблемы с бессонницей, клали чеснок под подушку, веря, что это принесет спокойный сон.

Также некоторые считают, что чеснок в кармане принесет удачу, а другие развешивают его по всему дому, чтобы отпугивать злых духов.

Лавровое письмо

Согласно приметам, лавровый лист обладает мощной энергетикой. Издавна люди верили, что достаточно положить под подушку один лавровый лист - и появится богатство.

Лавровый лист символизировал удачу и благополучие, поэтому его использовали для привлечения положительной энергии. Некоторые клали лавровый лист в кошельке или у порога, чтобы привлечь финансовое благополучие.

Мак

Освященный на праздник Маковия мак считали оберегом от дурного глаза. Его клали под подушку ребенку для спокойного сна, а взрослым - от ночных ужасов и мигрени.

Мак символизировал защиту и покой, помогая избавиться от негативных снов и улучшить общее самочувствие. Также многие считали, что мак, рассыпанный вокруг дома, создает барьер от злых духов.

Нож

Чтобы защитить себя от сглаза, в давние времена клали под матрас нож. Наши предки верили, что острый нож "разрезает" злые волшебства, приведенные ведьмами и магами.

Нож символизировал силу и защиту, поэтому часто использовался как мощный амулет для предотвращения негатива. Некоторые даже клали нож у входной двери, чтобы защитить дом от нежелательных гостей.

Святая вода

Святая вода издавна считалась мощным средством защиты от болезней и негатива. Ее следует пить утром натощак и оставлять на ночь под кроватью в области головы.

Считается, что святая вода очищает и укрепляет дух, защищая от злых сил и болезней и помогая сохранять здоровье и покой. Кроме того, ею окропляют углы дома и двери для защиты дома.