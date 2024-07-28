Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 будет отмечаться 21 сентября. В канун праздника важно завершить все домашние дела и приготовиться к духовному очищению.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о большом празднике и главных запретах и традициях в этот день.

Дата праздника

Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году отмечается 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Это великий праздник, посвященный рождению Матери Божьей, Марии, которая стала избранницей Господа для спасения мира.

История праздника

Мария родилась в Назарете, в семье праведных Иоакима и Анны. Родители Марии происходили из благородных родов: Иоаким был из царского рода, а Анна - из архиерейского.

Они долго не могли иметь детей, поэтому молились и обещали посвятить своего ребенка Богу. Наконец, их молитвы были услышаны, и у них родилась дочь. Ангел возвестил о ее рождении и назвал Марией, что означает "владычица и надежда".

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, на Рождество Пресвятой Богородицы желательно не делать следующее:

Ссориться, ругаться и сплетничать

Работать на огороде и дома

Отказывать нуждающимся в помощи

Шить, вязать и вышивать

Резать хлеб ножом.

Также существует интересное старое поверье, что нельзя ходить в неудобной обуви, считая, что натереть ноги в этот день плохая примета. Но и босиком ходить запрещено.

Что нужно сделать

Рождество Пресвятой Богородицы - это большой праздник, на который рекомендуется сходить в церковь, а также поставить свечу и помолиться. Если такой возможности нет, то можно обратиться к Богородице с молитвой дома.

У святой просят о наставлении на правильный путь, мир и согласие в семье, бездетные пары просят о рождении детей, а беременные женщины - о легких родах. В этот день матерей особенно уважают и почитают. Семьи традиционно собираются на праздничный обед.

Доброе дело считается подать милостыню или помочь нуждающимся. Даже небольшая помощь в этот день имеет большое значение. Считается, что добро, сделанное в Рождество Богородицы, вернется к вам и в доме будет счастье.

Традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы также известно как Вторая Пречистая (Первая - на Успение, 28 августа).

В древности этот праздник был связан с окончанием летних полевых работ. Люди благодарили Богородицу за собранный урожай и просили счастья и благословения для семьи, женщин и матерей.

По традиции следует проснуться к восходу солнца, помолиться, надеть лучшие наряды и пойти в храм на богослужение. Исповедь и причастие к Рождеству Богородицы считаются великим благословением.