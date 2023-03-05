Будет ли выходным 8 Марта? Держите окончательный ответ

Международный женский день 8 Марта является государственным праздником и обычно в этот день устанавливается дополнительный выходной, а если праздник выпадает на четверг или вторник, тогда у нас есть четыре выходных подряд, но с отработкой.

Будем ли в этом году отдыхать дополнительно - узнайте ниже в материале Styler.

Что будет с 8 Марта в этом году

Международный женский день в 2023-м выпадает на среду. И согласно статье 73 Кодекса законов о труде должен быть выходным днем, однако в стране военное положение. Его 19 февраля еще раз продлили на 90 дней - до 18 мая.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения. А именно - отменяется действие упомянутой выше статьи 73 КЗоТ.

Таким образом, следующая неделя будет полностью рабочей "пятидневкой". Впрочем, на частных предприятиях график может быть скорректирован на рассмотрение администрации.

Сколько выходных и рабочих в марте 2023 года

В первый весенний месяц 31 календарный день, из них в этом году будет всего 8 выходных и 23 рабочих.

Выходными станут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 марта.

8 Марта хотят вообще отменить

Вопрос отмены празднования в Украине Международного женского дня 8 Марта поднимался уже не раз. Сейчас он опять актуален, ведь Украина изо всех сил сбрасывает с себя "советское" наследие.

Планируется рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины по установлению украинских праздников. В нем среди прочих изменений - перенос празднования "женского дня" на 25 февраля. Депутаты предлагают установить День украинской женщины, который будет отмечать в день рождения нашей великой соотечественницы - Леси Украинки.