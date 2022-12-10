Новый церковный календарь на январь 2023 года: самые важные праздники и события
В январе 2023 года мы отметим очень много важных церковных праздников, которы тесно переплелись с народными традициями.
Смотрите ниже в материале Styler новый календарь на первый месяц 2023 года.
Главные события января 2023 года
Конечно же, самыми главными праздниками, которые нас ждут, станут Рождество 7 января по юлианскому календарю и Крещение, 19 января.
Вспомним мы также о народных традициях, связанных с обрядами и песнями. Это колядование на Святвечер и Рождество 6-7 января, щедрование 13 января в канун Старого Нового года и последняя из них – засевание, 14 января.
Куда же без кутьи, которая на Святвечер соберет за столом семью, чтобы славить Рождество Христово, встретив праздничную вечернюю звезду.
Колядование – прекрасная украинская традиция (фото: instagram/com anything_traditionalua)
Все важнейшие праздники в январе 2023 года:
- 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
- 7 января – Рождество Христово. Начало Святок;
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
- 14 января – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
- 17 января – Последний день Святок;
- 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
- 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 25 января – Святой мученицы Татьяны;
- 29 января – Неделя о Закхее.
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