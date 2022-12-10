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Новый церковный календарь на январь 2023 года: самые важные праздники и события

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Суббота 10 декабря 2022 12:01
Новый церковный календарь на январь 2023 года: самые важные праздники и события Православный календарь на январь 2023 года (фото: GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

В январе 2023 года мы отметим очень много важных церковных праздников, которы тесно переплелись с народными традициями.

Смотрите ниже в материале Styler новый календарь на первый месяц 2023 года.

Главные события января 2023 года

Конечно же, самыми главными праздниками, которые нас ждут, станут Рождество 7 января по юлианскому календарю и Крещение, 19 января.

Вспомним мы также о народных традициях, связанных с обрядами и песнями. Это колядование на Святвечер и Рождество 6-7 января, щедрование 13 января в канун Старого Нового года и последняя из них – засевание, 14 января.

Куда же без кутьи, которая на Святвечер соберет за столом семью, чтобы славить Рождество Христово, встретив праздничную вечернюю звезду.

Новый церковный календарь на январь 2023 года: самые важные праздники и события

Колядование – прекрасная украинская традиция (фото: instagram/com anything_traditionalua)

Все важнейшие праздники в январе 2023 года:

  • 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
  • 7 января – Рождество Христово. Начало Святок;
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
  • 14 января – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
  • 17 января – Последний день Святок;
  • 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
  • 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 25 января – Святой мученицы Татьяны;
  • 29 января – Неделя о Закхее.

Ранее мы писали, можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

Кроме того, читайте, какая погода ожидается в Украине на Рождество и Новый год.

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