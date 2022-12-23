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Синоптики обновили прогноз на Новый год: погода готовит украинцам "сюрприз"

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Пятница 23 декабря 2022 18:13
Синоптики обновили прогноз на Новый год: погода готовит украинцам "сюрприз" Погода на Новый год (фото: unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Погода на Новый год приготовила украинцам "сюрприз", ведь снега и мороза не будет, а температура ожидается высокой, как для середины зимы.

Что будет с погодой, читайте ниже в материале Styler.

Актуальный прогноз до конца декабря

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что по предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым.

"И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами", - прогнозирует эксперт.

Что говорят синоптические сайты

По данным ресурса Gismeteo, Новый год ожидается со значительным плюсом. Да и до конца декабря сильных морозов и снегопадов не предвидится.

Немного поснежит на Рождество 25-го, но на Новый год из осадков более вероятен дождь. Температура в ближайшие дни +1+4 (ночью до -1 мороза), а с 30 декабря по 1 января вообще днем +7, ночью +4.

Синоптики обновили прогноз на Новый год: погода готовит украинцам &quot;сюрприз&quot;

Скриншот

По данным сайта Meteoprog, на Новый год днем вообще дойдет до +9 градусов. И в ближайшие дни морозы вообще не ожидаются, разве что ночью незначительные заморозки.

Синоптики обновили прогноз на Новый год: погода готовит украинцам &quot;сюрприз&quot;

Скриншот

Ранее мы писали также о выходных и праздниках в январе 2023 года.

Кроме того, читайте, можно ли праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.

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