В Украине начался Великий пост: что есть нельзя и какие правила нужно соблюдать
Великий пост – важное событие в жизни христиан. Это период ограничения себя в пище, веселье, уделяется больше времени молитвам, размышлениям. Именно Великий пост - самый суровый и самый большой из всех в церковном календаре.
Что нужно знать о Великом посте, какие правила нужно соблюдать и что под запретом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.
Дать Великого поста
Даты Великого поста всегда зависят от даты Пасхи - он начинается за 7 недель до праздника. По новому календарю, Великий (или Пасхальный) пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая.
И эти даты будут одинаковыми для верующих, пользующихся юлианским и новоюлианским календарем, потому что Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.
Что символизирует пост
Великий пост – самый длинный и строгий в году, и длится он 48 дней. В этот период почитают сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Это Святая Четыредесятница. И еще одна неделя - Страстная.
Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.
У каждой недели есть свое содержание, самые суровые дни – первый и седьмой. В эти дни все ограничения боли суровые и многие верующие отказываются от еды полностью и проводят время в молитвах.
Великий пост не нужно воспринимать как пытку или наказание. Это подготовка к светлому празднику Пасхи и духовное очищение от греховных действий и мыслей.
Что в пост запрещено есть
В первый день Великого поста и Страстную пятницу соблюдают строгий пост - воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, яиц и блюд, содержащих эти продукты.
В пост, в понедельник, среду и пятницу запрещено есть термически обработанные продукты, разрешено только сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоядение).
Во вторник и четверг можно есть блюда, приготовленные на огне, но без добавления постного масла (каши, супы). Также разрешено употреблять горячую пищу, но с добавлением масла в выходные - суббота и воскресенье (кроме Страстной субботы)
Под строгим запретом:
- Мясо
- Рыба и морепродукты
- Молоко и молочные продукты
- Яйца
Что употреблять можно:
- Свежие овощи
- Квашенные и соленые овощи
- Зелень
- Фрукты
- Ягоды
- Каши из круп, приготовленные на воде, без растительного масла
- Макароны и бобовые
- Ржаной хлеб
- Продукты из сои
- Орехи, сухофрукты, семена
- Грибы
- Мед, горький шоколад, халва, варенье, мармелад
- Чай, компот, квас, кисель
- В некоторые дни разрешено потреблять растительное масло
На Благовещение, Вербное воскресенье и Лазареву субботу разрешено добавить в рацион рыбу. Также разрешается в воскресенье и в дни больших праздников выпить немного церковного вина.
Другие запреты в дни Великого поста
В дни поста христиане много молятся и чаще посещают церковь - не только в воскресенье, но и в будние дни. Кто не имеет такой возможности – уделяет время молитвам дома. Многие читают Библию и стараются делать больше добрых дел.
Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают скитания Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы быть ближе к Богу.
Под запретом веселье, вечеринки, танцы и пение, свадьбы. Нельзя употреблять алкогольные напитки, поддаваться вредным привычкам. Также не устраивают ссоры и выяснения отношений, не говорят плохие слова. Некоторые христиане придерживаются других строгих запретов - на интимную близость.
Кто может отказаться от поста
Ограничения в пище могут негативно повлиять на ослабленное здоровье человека, поэтому есть те, кому поститься не желательно.
- Пожилые люди
- Люди с хроническими заболеваниями
- Болеющим недавно переболел и начал восстанавливаться
- Маленьким детям
- Беременным женщинам и кормящим ребенка
- Людям, занятым тяжелым физическим и изнурительным трудом
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