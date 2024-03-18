В Украине начался Великий пост: что есть нельзя и какие правила нужно соблюдать

Великий пост – важное событие в жизни христиан. Это период ограничения себя в пище, веселье, уделяется больше времени молитвам, размышлениям. Именно Великий пост - самый суровый и самый большой из всех в церковном календаре.

Что нужно знать о Великом посте, какие правила нужно соблюдать и что под запретом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дать Великого поста

Даты Великого поста всегда зависят от даты Пасхи - он начинается за 7 недель до праздника. По новому календарю, Великий (или Пасхальный) пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая.

И эти даты будут одинаковыми для верующих, пользующихся юлианским и новоюлианским календарем, потому что Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.

Что символизирует пост

Великий пост – самый длинный и строгий в году, и длится он 48 дней. В этот период почитают сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Это Святая Четыредесятница. И еще одна неделя - Страстная.

Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.

У каждой недели есть свое содержание, самые суровые дни – первый и седьмой. В эти дни все ограничения боли суровые и многие верующие отказываются от еды полностью и проводят время в молитвах.

Великий пост не нужно воспринимать как пытку или наказание. Это подготовка к светлому празднику Пасхи и духовное очищение от греховных действий и мыслей.

Что в пост запрещено есть

В первый день Великого поста и Страстную пятницу соблюдают строгий пост - воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, яиц и блюд, содержащих эти продукты.

В пост, в понедельник, среду и пятницу запрещено есть термически обработанные продукты, разрешено только сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоядение).

Во вторник и четверг можно есть блюда, приготовленные на огне, но без добавления постного масла (каши, супы). Также разрешено употреблять горячую пищу, но с добавлением масла в выходные - суббота и воскресенье (кроме Страстной субботы)

Под строгим запретом:

Мясо

Рыба и морепродукты

Молоко и молочные продукты

Яйца

Что употреблять можно:

Свежие овощи

Квашенные и соленые овощи

Зелень

Фрукты

Ягоды

Каши из круп, приготовленные на воде, без растительного масла

Макароны и бобовые

Ржаной хлеб

Продукты из сои

Орехи, сухофрукты, семена

Грибы

Мед, горький шоколад, халва, варенье, мармелад

Чай, компот, квас, кисель

В некоторые дни разрешено потреблять растительное масло

На Благовещение, Вербное воскресенье и Лазареву субботу разрешено добавить в рацион рыбу. Также разрешается в воскресенье и в дни больших праздников выпить немного церковного вина.

Другие запреты в дни Великого поста

В дни поста христиане много молятся и чаще посещают церковь - не только в воскресенье, но и в будние дни. Кто не имеет такой возможности – уделяет время молитвам дома. Многие читают Библию и стараются делать больше добрых дел.

Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают скитания Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы быть ближе к Богу.

Под запретом веселье, вечеринки, танцы и пение, свадьбы. Нельзя употреблять алкогольные напитки, поддаваться вредным привычкам. Также не устраивают ссоры и выяснения отношений, не говорят плохие слова. Некоторые христиане придерживаются других строгих запретов - на интимную близость.

Кто может отказаться от поста

Ограничения в пище могут негативно повлиять на ослабленное здоровье человека, поэтому есть те, кому поститься не желательно.