Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников

Какие церковные праздники нас ждут в марте 2023 года (коллаж Styler)

Церковные православные праздники в марте 2023 в основном привязаны к Великому посту, большая часть которого приходится именно на первый месяц весны. Также в марте будет много поминальных суббот, когда следует чтить память своих предков.

Узнайте ниже из материала Styler о главных событиях марта.