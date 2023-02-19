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Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников

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Воскресенье 19 февраля 2023 08:30
Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников Какие церковные праздники нас ждут в марте 2023 года (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Церковные православные праздники в марте 2023 в основном привязаны к Великому посту, большая часть которого приходится именно на первый месяц весны. Также в марте будет много поминальных суббот, когда следует чтить память своих предков.

Узнайте ниже из материала Styler о главных событиях марта.

Поминальные субботы в марте

  • Суббота второй недели Великого поста – 11 марта;
  • Суббота третьей недели Великого поста – 18 марта;
  • Суббота четвертой недели Великого поста – 25 марта.

Отметим, что Великий пост начнется после Масленицы, и продлится до самой Пасхи, то есть с 27 февраля по 15 апреля.

Главные праздники марта 2023

  • 5 марта – Торжество Православия;
  • 11 марта – суббота 2-й недели Великого поста;
  • 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
  • 18 марта – суббота 3-й недели Великого поста;
  • 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
  • 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
  • 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.

Подробный календарь православных праздников:

Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников

Фото: report.if.ua

Раньше мы писали, когда украинцы отметят Пасху в 2023 году.

Также читайте, как правильно называть давний украинский праздник - Масленица, Масница или Колодий.

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