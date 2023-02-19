Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников
Какие церковные праздники нас ждут в марте 2023 года (коллаж Styler)
Церковные православные праздники в марте 2023 в основном привязаны к Великому посту, большая часть которого приходится именно на первый месяц весны. Также в марте будет много поминальных суббот, когда следует чтить память своих предков.
Узнайте ниже из материала Styler о главных событиях марта.
Поминальные субботы в марте
- Суббота второй недели Великого поста – 11 марта;
- Суббота третьей недели Великого поста – 18 марта;
- Суббота четвертой недели Великого поста – 25 марта.
Отметим, что Великий пост начнется после Масленицы, и продлится до самой Пасхи, то есть с 27 февраля по 15 апреля.
Главные праздники марта 2023
- 5 марта – Торжество Православия;
- 11 марта – суббота 2-й недели Великого поста;
- 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта – суббота 3-й недели Великого поста;
- 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
- 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
- 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.
Подробный календарь православных праздников:
Фото: report.if.ua
Раньше мы писали, когда украинцы отметят Пасху в 2023 году.
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