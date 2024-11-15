Церковный праздник 15 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня православная церковь почитает мучеников Гурия, Самона и Авива, а также преподобного Паисия Величковского. К тому же 15 ноября начинается Рождественский пост - самый строгий, с определенными запретами.
Об истории, приметах и запретах праздника 15 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История праздника
Святые мученики Самон и Гурий жили в Эдессе, в III веке. Тогда правил император Диоклетиан, преследовавший христиан.
Гурий и Самон проповедовали христианское учение и привлекали к вере многих людей. За это их арестовали слуги правителя и, пытая, предлагали отречься от веры.
Священномученики отказались, оставшись верными христианству. После этого Гурий и Самон были приговорены к смертной казни.
Авив также жил в Эдессе и работал диаконом. Но события происходили позже, когда правил император-язычник Ликиний.
Авива пытали в попытках заставить отречься от веры, но, как Самон и Гурий, диакон не изменил христианству, за что был казнен.
Кем был Паисий Величковский
Петр Величковский родился в 1722 году, в Полтаве, в семье священника. Поэтому в свои 13 лет парень поступил в Киевскую духовную академию, а после окончания учебы решил идти в монастырь.
Петр стал монахом Любецкого монастыря, но его представления не совпали с реальностью. Поэтому Петр стал монахом в странствиях.
Высвятился на священника Паисия Петр в 1758 году, на горе Афон. Тогда Петр перевел все важные тексты на церковнославянский язык с греческого.
После 17 лет проживания на Афоне, Паисий выехал в Молдову, в Драгомирский монастырь.
Продолжая переводческую деятельность, преподобный отправился в Нямецкий монастырь, где прожил 15 лет, до глубокой старости и смерти. Мощи Паисия хранятся в Ново-Нямецком монастыре.
Что нельзя делать сегодня
На запреты 15 ноября влияет начало Рождественского поста и его ограничения. Сегодня нельзя:
- Громко слушать музыку
- Переедать или злоупотреблять алкоголем
- Устраивать празднование или громкие посиделки
- Ругаться и ссориться даже с незнакомцами
- Употреблять яйца, мясо и молочные продукты
- Скупиться и отказываться помочь
Кроме этого, цель поста - очиститься от злых помыслов и действий, чтобы встретить Рождество с чистой душой.
Народные приметы
- Если 15 ноября много снега - в следующем году будет большой сенокос.
- Сегодня вокруг месяца можно наблюдать темный круг - придет метель
- Если сегодня в мороз поет петух - придет потепление
- 15 ноября на небе яркие звезды - скоро придут сильные морозы
- Если погода плохая, так будет еще в течение 30 дней
- Сегодня кошка сегодня спит весь день - скоро станет прохладнее
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 15 ноября именины у людей со следующими именами: Никита, Григорий, Петр, Николай, Дмитрий, Филипп.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднует день ангела Константин.
Какой праздник в мире 15 ноября
Сегодня 15 ноября в мире, отмечают такие праздники в мире:
- Международный день писателей, находящихся в заключении.
- Европейский день музыкальной терапии
- Всемирный день вазэктомии
- Международный день противодействия буллингу
- Международный день сыра и хлеба
- Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких
Кстати, раньше мы писали о том, как подготовиться к Рождественскому посту.
Кроме этого, рассказывали, как новый календарь сменил церковные праздники.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия, DayToday.