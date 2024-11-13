Как новый календарь изменил церковные праздники и почему в Украине два Рождества

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому даты некоторых праздников сместились. Тем временем Рождество украинцы могут праздновать как в декабре, так и в январе.

РБК-Украина рассказывает, как новый календарь изменил церковные праздники и почему украинцы могут отмечать Рождество в разные даты.

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Какие календари использовали на территории Украины

Первым церковным календарем, действовавшим на территории Украины, был юлианский календарь - введенный Юлием Цезарем 1 января 45 года до Рождества Христова (до нашей эры).

Его начали использовать после того, как в 988 году князь Владимир Великий (Владимир Святославич) совершил церемонию массового крещения жителей Киева, а Киевская Русь получила статус христианского государства.

Однако проблема юлианского календаря, который позже получил название "старый", заключается в том, что каждые 128 лет в нем происходит накопление расхождения в одни сутки между астрономическим (солнечным) и календарным (вычисленным по формуле) равноденствием.

Такое различие между реальными астрономическими событиями и календарными датами привело к тому, что празднование всех непереходящих праздников (тех, которые имеют постоянную дату и ежегодно празднуются в один и тот же день) церковного года начало постепенно сдвигаться вперед.

Учитывая это, 4 октября 1582 года Папа Римский Григорий XIII ввел "обновленный" - григорианский календарь. На него перешла Католическая Церковь и ряд стран Европы, однако в Украине он так окончательно и не "прижился".

Поскольку восточные Православные Церкви продолжали пользоваться юлианским календарем (который на протяжении веков накапливал все большую календарную неточность), в 1923 году на Синаксе (собрании) представителей Православных Церквей в Константинополе под председательством Вселенского Патриарха Мелетия IV был принят новоюлианский календарь.

Его разработал сербский астроном, математик, инженер, климатолог, геофизик и писатель Милутин Миланкович.

Что изменил новоюлианский календарь для украинцев

2 февраля 2023 года на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины (ПЦУ) было принято постановление №52 "О порядке предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря".

"Общеизвестной является проблема юлианского традиционного календаря, в котором происходит накопление несоответствия между астрономическим и календарным равноденствием. Сейчас это различие составляет 13 дней, а с течением времени будет составлять месяцы", - говорилось в документе.

По результату Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви (ПЦУ) было принято постановление "Об урегулировании календарного вопроса в ПЦУ" от 24 мая 2023 года.

"На протяжении нескольких веков традиционный юлианский календарь воспринимался как один из главных идентификаторов украинской церковной культуры. Сначала это было признаком сопротивления латинизации, а после большевистской революции - также признаком сопротивления советской системе", - отмечалось в документе.

Уточнялось, что в современных условиях социальный и культурный контекст юлианского календаря (а также его восприятие) коренным образом изменились.

"В настоящее время он большинством воспринимается не столько как связанный с давними украинскими традициями, сколько как связанный с российской церковной культурой", - добавили авторы постановления.

Учитывая такую ситуацию, было принято решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь - начиная с 1 сентября 2023 года (поскольку именно эта дата является началом нового церковного года).

27 июля 2023 года во время Поместного Собора ПЦУ переход Украины на новоюлианский календарь был утвержден окончательно почти абсолютным большинством голосов.

Следовательно, сейчас большинство украинцев пользуется новоюлианским календарем, лишенным недостатка юлианского и существенно более точным (ближе к астрономическим событиям), чем григорианский.

Поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

По сути новоюлианский календарь - усовершенствованная форма юлианского, где "пропускается" 7 суток на 900 лет (тогда как в григорианском - 3 суток на 400 лет).

В период с 1 марта 1600 года по 28 февраля 2800 года новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским.

Почему Рождество в Украине могут отмечать в разные даты

14 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон 3258-IX о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. 28 июля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Он перенес празднование Рождества в Украине с 7 января (как было раньше) на 25 декабря.

Таким образом, официально - по новоюлианскому календарю - Рождество Христово (или Рождество Господне) приходится на 25 декабря. В этом году это - среда.

Дата Рождества по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info)

Между тем, каждая община в Украине может самостоятельно определиться с датой празднования.

Доктор наук по богословию, профессор Виталий Клос в комментарии для РБК-Украина ранее рассказал, что переход на новый календарь не является принудительным. То есть каждый приход может выбрать собственную дату празднования Рождества.

Исходя из этого, в Украине действительно есть "два Рождества". Вернее, две даты, в которые можно отмечать день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

В то же время праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января - дважды - православный человек не может.