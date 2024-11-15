Церковне свято 15 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні православна церква вшановує мучеників Гурія, Самона і Авіва, а також преподобного Паїсія Величковського. До того ж 15 листопада починається Різдвяний пост - найсуворіший, з певними заборонами.

Про історію, прикмети та заборони свята 15 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята

Святі мученики Самон та Гурій жили в Едесі, в III столітті. Тоді правив імператор Діоклетіан, який переслідував християн.

Гурій та Самон проповідували християнське вчення та залучали до віри багато людей. За це їх заарештували слуги правителя та, катуючи, пропонували зректися віри.

Священномученики відмовились, залишившись вірними християнству. Після цього Гурія і Самона було засуджено до страти.

Авів також жив в Едесі та працював дияконом. Але події відбувались пізніше, коли правив імператор-язичник Лікіній.

Авіва катували в спробах змусити зректися віри, але, як Самон і Гурій, диякон не зрадив християнство, за що був страчений.

Ким був Паїсій Величковський

Петро Величковський народився в 1722 році, в Полтаві, в родині священника. Тому в свої 13 років парубок вступив до Київської духовної академії, а після закінчення навчання вирішив йти в монастир.

Петро став ченцем Любецького монастиря, але його уявлення не збіглися з реальністю. Тому Петро став ченцем у мандрах.

Висвітився на священника Паїсія Петро в 1758 році, на горі Афон. Тоді Петро переклав всі важливі тексти на церковнослов'янську мову з грецької.

Після 17 років проживання на Афоні, Паїсій виїхав до Молдови, в Драгомирський монастир.

Продовжуючи перекладацьку діяльність, преподобний відправився у Нямецький монастир, де прожив 15 років, до глибокої старості та смерті. Мощі Паїсія зберігаються в Ново-Нямецькому монастирі.

Що не можна робити сьогодні

На заборони 15 листопада впливає початок Різдвяного посту та його обмеження. Сьогодні не можна:

Голосно слухати музику

Переїдати або зловживати алкоголем

Влаштовувати святкування або гучні посиденьки

Лаятися і сваритися навіть з незнайомцями

Вживати яйця, м'ясо та молочні продукти

Скупитися і відмовлятися допомогти

Крім цього, мета посту - очиститися від злих помислів та дій, щоб зустріти Різдво з чистою душею.

Народні прикмети

Якщо 15 листопада багато снігу - в наступному році буде великий сінокіс

Сьогодні навколо місяця можна спостерігати темне коло - прийде хуртовина

Якщо сьогодні в мороз співає півень - прийде потепління

15 листопада на небі яскраві зірки - скоро прийдуть сильні морози

Якщо сьогодні погода погана, так буде ще протягом 30 днів

Сьогодні кішка сьогодні спить весь день - скоро стане прохолодніше

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 15 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Григорій, Петро, Микола, Дмитро, Пилип.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкує день ангела Костянтин.

Яке свято в світі 15 листопада

Сьогодні 15 листопада у світі, відзначають такі свята на світі: