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Рождественский пост-2024 начинается уже завтра: как подготовиться

Украина, Четверг 14 ноября 2024 06:33
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Рождественский пост-2024 начинается уже завтра: как подготовиться Фото: Подготовка к Рождественскому посту-2024 (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Завтра начнется последний многодневный пост 2024 - Рождественский пост. В течение 40 дней верующие будут готовиться к Рождеству Христову.

РБК-Украина рассказывает о том, как подготовиться к Рождественскому посту и кому можно не поститься.

Рождественский пост дает возможность укрепить связь с Богом и духовно очиститься. В частности, это время для молитвы, покаяния и размышления. Пост продлится 40 дней, с завтрашнего дня - 15 ноября до 24 декабря.

Как подготовиться к посту

Универсальной инструкции по подготовке к посту нет. Прежде всего, нужно честно оценить состояние своего здоровья и понять, позволит ли оно соблюдать ограничения. Если да - настроиться морально, выявить послушание и принять для себя это решение.

Особое внимание следует обратить на вещи, от которых отказаться очень трудно. Это могут быть сладости, мясо или сигареты. Воздержание от них может стать первым шагом в работе над собой и соблюдении поста так, как учит церковь.

Однако в церкви отмечают, что пост не должен быть причиной плохого самочувствия и обострения болезней. Соблюдать пост или нет - это свободный выбор каждого человека.

Кому можно не поститься

Прежде всего, пост могут не соблюдать больные люди. В частности, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, поскольку ограничения в пище могут угрожать их здоровью.

Кроме того, Рождественский пост не обязателен для военных, поскольку они находятся в сложных условиях. Беременные женщины, кормящие матери и дети до 14 лет также не должны строго соблюдать пост.

Но даже если человек не может поститься, он все равно может отказаться от своих вредных привычек. В частности, воздержаться от брани или громких вечеринок.

Раньше мы писали, что нельзя есть во время Рождественского поста. Кроме пищевых ограничений, важной частью Рождественского поста есть духовная подготовка и очищение. В это время запрещено курить, посещать развлекательные мероприятия и громкие вечеринки.

При написании материала использовалась информация из видеоматериала "Чернецтво Волині".

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