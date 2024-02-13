Церковный праздник 13 февраля: что ни в коем случае нельзя делать, а что - нужно

Традиции этого дня

Святому молятся об усмирении блудных страстей, защите от соблазнов и плотских нажимов. Мартиниан начал свою отшельниковую жизнь в возрасте восемнадцати лет. Девушка легкого поведения по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы выстоять перед ее напором, святой взял и вступил в огонь.

В дальнейшем он вернул Зою Господу и направил ее в монастырь в Вифлееме. В преклонном возрасте Мартиниан переехал в Афины, где и завершил свой земной путь.

13 февраля наши предки чтили память умерших. Они отправлялись на кладбища, посещали могилы или церкви, расставляли свечи за упокой и оказывали милостыню нищим. Также в этот день ночью, наблюдая за звездами, выполняли заговоры от сглаза и произносили заклинания.

Главные приметы этого дня:

Выдался морозный и сухой день – летом будет очень жарко.

Снег долго не тает – весной будет холодно.

Если снег тает – то весна будет теплой.

Если день на Мартына пасмурный, то весной тоже будет холодно.

Хорошо видны в этот день солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго.

Синицы громко поют до ранней весны.

Вокруг солнца туманный круг – до снега, вокруг луны красноватые кольца – до мороза, тучи небо затянули – до потепления.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя шить и вышивать - можно ослепнуть. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.

Сегодня празднуют именины такие люди: Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гаврила, Зоя, Николай, Павел.