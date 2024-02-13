Церковне свято 13 лютого: що ні в якому разі не можна робити, а що - потрібно

Традиції цього дня

Святому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захист від спокус і плотських натисків. Мартиніан почав своє самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася спокусити його. Аби вистояти перед її натиском, святий взяв і вступив у вогонь.

В подальшому він повернув Зою до Господа та направив її у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав до Афін, де й завершив свій земний шлях.

13 лютого наші предки вшановували пам'ять померлих. Вони вирушали на кладовища, відвідували могили чи церкви, розставляли свічки за упокій та надавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, спостерігаючи за зірками, виконували замовляння від пристріту і мовили заклинання.

Головні прикмети цього дня:

Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.

Сніг довго не тане – весною буде холодно.

Якщо сніг тане - то весна буде теплою.

Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.

Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.

Синиці голосно співають до ранньої весни.

Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути. Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Сьогодні святкують іменини такі люди: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.