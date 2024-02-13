UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 13 лютого: що ні в якому разі не можна робити, а що - потрібно

Яке церковне свято 13 лютого (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

13 лютого 2024 року православні в Україні вшановують пам'ять святого Мартина.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Святому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захист від спокус і плотських натисків. Мартиніан почав своє самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася спокусити його. Аби вистояти перед її натиском, святий взяв і вступив у вогонь.

В подальшому він повернув Зою до Господа та направив її у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав до Афін, де й завершив свій земний шлях.

 

13 лютого наші предки вшановували пам'ять померлих. Вони вирушали на кладовища, відвідували могили чи церкви, розставляли свічки за упокій та надавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, спостерігаючи за зірками, виконували замовляння від пристріту і мовили заклинання.

Головні прикмети цього дня:

  • Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.
  • Сніг довго не тане – весною буде холодно.
  • Якщо сніг тане - то весна буде теплою.
  • Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
  • Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
  • Синиці голосно співають до ранньої весни.
  • Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути. Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Сьогодні святкують іменини такі люди: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.

 

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні