Красная горка, Проводы, Гробки, Радоница: когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать

Поминальные дни - это очень важная традиция в Украине. В церковном календаре существуют специальные даты для упоминания умерших и посещения кладбищ. Еще в такие дни обязательно заказывают службу и молятся за упокой души.

Когда будут самые главные поминальные дни года, и что обязательно нужно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда будут поминальные дни

Через неделю после Пасхи наступает череда поминальных дней, которые называются Проводами, Гробками или Красной Горькой. Официальное название - Радоница или Родительские дни. По традиции в эти дни украинцы вспоминают умерших родных и близких, посещают кладбища и храмы.

Красная горка (Фомина воскресенье) - воскресенье, 12 мая

Проводы - понедельник, 13 мая

Радоница - вторник, 14 мая. Она всегда выпадает на 9 день после Пасхи.

Традиции поминальных дней

Гробки продолжаются 3-4 дня и в этом году это будет с 12 по 15 мая. Такие дни обычно проводят в тишине и покое, все празднества и веселье оставляют на другие дни.

Обязательно заказывается в церкви служба по умершим и пишется специальная записка с именами для поминовения. Во многих церквях есть возможность поставить свечу за упокой души. Если посетить храм нет возможности – свечу ставят перед портретом умершего дома и читают молитву.

На такие службы часто приносят хлеб, крупы, соль, муку, печенье или сладости - для нуждающихся, которые помолятся за умерших.

После богослужения нужно посетить кладбище и навести порядок на могилах и вокруг, приносят цветы.

Иногда на кладбище приглашают священника для проведения панихиды. Но чаще - зажигают свечу, лампадку и молятся за упокой души умерших.

В поминальные дни издавна считалось хорошим знаком сделать что-то хорошее - подать милостыню, собрать поминальную трапезу, помочь тому, кто в этом нуждается.

Умерших принято вспоминать добрым словом, некоторые истории из их жизни. А вот с образами или чем-то плохим - вспоминать нельзя.

Кроме того, в поминальные дни запрещено:

Ссориться

Обижать друг друга

Устраивать шумные поминки

Распивать алкоголь на кладбище

Устанавливать памятники

Поминальные дни в мае 2024 года

В этом году в поминальные дни возле кладбищ будут дежурить полицейские, и они могут проверять людей. Также украинцам напомнили, что посещать кладбища или нет – это дело и выбор каждого. Однако следует помнить, что это открытая местность и повышенный риск. А укрытий рядом почти нигде нет.

В некоторых регионах действует запрет на посещение кладбищ - в Житомирской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В Черниговской области определены четко места, где люди могут посетить могилы умерших.

Украинцев в прифронтовых регионах призвали избегать кладбищ в поминальные дни и это напрямую связано с безопасностью.