Началась Пасхальная неделя: что нельзя делать эти 7 дней

После Пасхи, 6 мая, церковь начинает празднование Пасхальной недели, которая по народному календарю известна как Светлая седмица. Этот период также известен как Светлая неделя, Пасхальная неделя, Святая неделя.

Что нельзя делать в неделю после Пасхи - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как провести неделю после Пасхи

Понедельник после Пасхи известен как поливочный день. С 6 мая можно принимать гостей, но первым в дом должен входить мужчина. При визите к гостям рекомендуется взять с собой пасхальные яйца, паски и небольшие подарки. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа.

Вторник Святой недели известен как "хороводница". Когда-то девушки устраивали вечерние хороводы с этого дня, которые продолжались до Троицы. Во вторник рекомендуется посещать гостей вместе со всей семьей, унося с собой паски и пасхальные яйца.

Среда Святой недели, 8 мая, была временем для гуляний и хороводов, а также для веселья в большой компании.

Четверг Святой недели, 9 мая, также известен как Пасха умерших. В этот день души умерших приходят к празднованию вместе с живыми. В этот день рекомендуется убирать кладбища и могилы, готовясь к Проводам. Также, начиная с четверга, устраивали вечера с осмотром и выбором невест.

Пятница Святой недели, 10 мая, известна как день Божией Матери "Живоносный источник", когда в храмах святят воду. По народным традициям этого дня девушка должна обливать холодной водой, чтобы оставаться здоровой в течение года.

Суббота Святой недели, 11 мая, следует отметить с посещением родственников. С этого дня хозяйки начинали свои домашние дела.

Воскресенье Святой недели, 12 мая, является началом поминального Томиного (Радоницкого) недели. В этот день незамужние девушки и холостяки не должны оставаться дома, что считалось глупым знаком. В воскресенье также проходили обряды проводов и весенние застолья.