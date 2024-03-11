Церковный праздник 11 марта: что нужно сделать в первый день Сырной недели, чтобы сбылась мечта

11 марта - первый день Сырной недели, с Масленицы начиналось сватовство и знакомство с будущими родственниками. Кроме этого, церковь чтит память святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.

Что можно делать 11 марта, а что - запрещено, какие главные приметы этого дня - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

В прошлом люди верили, что 11 марта (по новому стилю) талая вода может стать лечебной. Поэтому предки собирали снег, чтобы потом хранить эту воду.

Кроме этого, по народным приметам, в этот день стоит слушать кукушку. Если вы услышите ее пение - загадывайте желание, оно может осуществиться. Также можно пошуршать или позвенеть деньгами в кармане, так вы сможете обрести свое счастье, разбогатеть и поймать за хвост удачу.

Что делают в первый день Сырной недели

По традициям, в начале этой недели стоит свататься, знакомиться с семьей любимого человека. Кроме этого, на Масленицу (которую празднуют все семь дней) можно не только веселиться, стоит помириться со всеми, кто вас оскорбил.

В понедельник стоит встретиться с родственниками, наладить отношения с теми, на кого есть обиды. Также этого закупают продукты для праздничных столов, делают вареники (или же пекут блины) с разными начинками.

Приметы дня

на деревьях много ворон - скоро потеплеет

гуси пролетели высоко - будет наводнение, низко - осадков и воды будет мало

услышать кукушку - к счастью

найти вещь, которая считалась потерянной - к большому счастью

поссориться с кем-то - навлечь неудачу.

Что нельзя сегодня делать

завидовать и злорадствовать

делать операции или процедуру, предусматривающие уколы или наркоз

ссориться и оскорблять людей.

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Иоанн, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.