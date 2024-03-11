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Церковне свято 11 березня: що потрібно зробити в перший день Сирного тижня, аби здійснилася мрія

Понеділок 11 березня 2024 06:00
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Церковне свято 11 березня: що потрібно зробити в перший день Сирного тижня, аби здійснилася мрія Коли починається Масляна (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

11 березня - перший день Сирного тижня, з Масляної починалося сватання та знайомство з майбутніми родичами. Окрім цього, церква вшановує пам'ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія.

Що можна робити 11 березня, а що - заборонено, які головні прикмети цього дня - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

У минулому люди вірили, що 11 березня (за новим стилем) тала вода може стати лікувальною. Тому пращури збирали сніг, аби потім зберігати воду з нього.

Окрім цього, за народними прикметами, цього дня варто слухати зозулю. Якщо ви почуєте її спів - загадуйте бажання, воно може здійснитися. Також можна побрязкати грошима у кишені, так ви зможете знайти своє щастя, розбагатіти та спіймати за хвіст удачу.

Що роблять в перший день Сирного тижня

За традиціями, на початку цього тижня варто свататися, знайомитися з родиною коханої людини. Окрім цього, на Масляну (яку святкують усі сім днів) можна не тільки веселитися, варто помиритися з усіма, хто вас образив.

У понеділок варто зустрітися з родичами, налагодити стосунки із тими, на кого є образи. Також цього закуповують продукти для святкових столів, роблять вареники (або ж печуть млинці) з різними начинками.

Прикмети дня

  • на деревах багато ворон - скоро потеплішає
  • гуси пролетіли високо - буде повінь, низько - опадів та води буде мало
  • почути зозулю - на щастя
  • знайти річ, яка вважалася втраченою - до великого щастя
  • посваритися з кимось - накликати невдачу.

Що не можна сьогодні робити

  • заздрити та зловтішатися
  • робити операції або процедуру, які передбачають уколи або наркоз
  • сваритися та ображати людей.

День ангела сьогодні святкують: Ян, Іван, Юхим, Єгор, Георгій, Василь, Сабіна.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як душевно привітати з днем ангела.

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