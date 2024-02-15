Новые даты на весну. Как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха

Весной украинцы будут отмечать несколько важных религиозных праздников. Хотя после реформы ПЦУ в церковном календаре большинство дат сместилось, Пасхи эти изменения не коснулись.

Больше о том, какие праздники этой весной будут по новому календарю и почему Пасха останется по "старому стилю", – в материале РБК-Украина ниже.

Почему праздники получили новые даты

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) используют новоюлианский календарь. Переход на эту систему летоисчисления был принят на Поместном соборе церквей по ряду причин.

"Старый" юлианский календарь был астрономически неточен, ведь погрешность в днях в нем до наших дней достигла 13 дней. К тому же юлианской системой пользуется Русская православная церковь, от которой Украина стремится полностью отмежеваться.

Новоюлианский календарь похож на григорианский, который используют в светской жизни большинство стран мира, а также в римо-католических церквях.

После перехода даты почти всех важных церковных праздников сместились на 13 дней назад. В частности, Рождество теперь украинцы празднуют 25 декабря, Покрова – 1 октября, святого Николая – 6 декабря.

Однако календарные нововведения не относятся к дате Пасхи, которая меняется ежегодно и определяется по особым правилам. Кроме того, от Пасхи вычисляют еще несколько религиозных дат.

Что отмечаем весной: список праздников в 2024 году

Праздник Воскресения Христова ежегодно отмечают весной, но он приходится на разные даты – в период между 4 апреля и 8 мая.

К дате Пасхи привязаны: период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день после Пасхи), начало Петра поста (через 57 после Пасхи).

В 2024 году даты праздников и важные дни для верующих такие:

Неделя сыропустная (масленица) – 11-17 марта

Воскресенье сыропустное (прощеное воскресенье) – 17 марта

Великий пост – с 18 марта по 4 мая

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) – 28 апреля

Пасха – 5 мая

Радуница (проводы) – 14 мая

Скриншот Pomisna.info

Также весной отмечается Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот "непереходящий" праздник не зависит от даты Светлого Воскресения. После утверждения нового календаря дата Благовещения сместилась с 7 апреля на 25 марта.

Другие праздники, связанные с Пасхой в 2024 году, приходятся на июнь: Вознесение (13 июня) и Троица (23 июня).

Отметим, Пасха является государственным праздником. Поскольку он всегда выпадает на выходной день (воскресенье), следующий за ним понедельник объявляется нерабочим днем. Однако в Украине как минимум до 13 мая 2024 будет действовать военное положение, во время которого выходные на праздники отменены.

Почему дата Пасхи является причиной споров

Проблема несовпадения церковного юлианского календаря с фактическим назрела много веков назад, поскольку смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось.

Римо-католическая церковь перешла на более точный григорианский стиль еще в 16 веке, но другие христианские конфессии критиковали этот календарь именно из-за вычисления даты Пасхи.

Фото: римо-католики и православные празднуют Пасху в разные дни (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наступление Светлого Воскресения исчислялось по правилам Никейского собора 325 года:

после весеннего равноденствия (21 марта);

после первого полнолуния после равноденствия;

в следующее воскресенье после полнолуния;

после еврейского праздника Песах, поскольку по Евангелию Христос воскрес на следующий день после Песаха.

На основе юлианского календаря была создана так называемая "вечная пасхалия", которая предусматривала возможные даты праздника в цикле продолжительностью 532 года, повторявшегося циклически.

Из-за смещения равноденствия католическая церковь отказалась от юлианского календаря, но в новом григорианском "вечная пасхалия" перестала работать.

Поэтому была введена новая формула исчисления даты Пасхи. Она отвечала требованиям Никейского собора, но с редким исключением, когда христианская Пасха наступает раньше еврейской.

Как ранее рассказывал РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко, празднование Воскресения Христова после иудейской Пасхи является одним из требований правил Вселенского Собора, а григорианский календарь не всегда дает такую возможность. Именно это и не позволяло православным принять такой календарь.

К тому же, в постановлении Синода ПЦУ объяснялось, что переход православной церкви на григорианский стиль мог трактоваться как признание высшего религиозного авторитета Римского папы.

Альтернативой стал новоюлианский календарь. В нем правила вычисления Пасхи остались неизменными, а другие важные даты сместились и совпадают с григорианским календарем. Большинство Поместных православных церквей перешли на эту систему исчисления в ХХ веке.

Есть вероятность, что в будущем дата Пасхи все же будет совпадать для всех конфессий. Решения о совместном праздновании могут принять к двухтысячной годовщине Воскресения Христова в 2033 году.

Фото: освящение пасхальных корзин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Где в мире будут отмечать Пасху вместе с Украиной

Дату Пасхи по новоюлианскому календарю определяют большинство поместных Восточных православных церквей: Вселенский патриархат Константинополя, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынский патриархат, Болгарская православная церковь, Церковь Кипра, Церковь Греции, Церковь Албании.

Новоюлианский стиль является общецерковным документом в Восточно-католических церквях: Болгарская греко-католическая, Греко-византийская, Румынская греко-католическая. Поэтому праздник Воскресения Христова в этих церквях также будут отмечать 5 мая 2024, как и в Украине.

Хотя в прошлом году новоюлианский стиль приняли для использования в ПЦУ и УГКЦ, по желанию приходы и монастыри все еще могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.

Наибольшее количество приходов в Украине, которые используют "старый" стиль, принадлежит УПЦ (бывший московский патриархат). Дата Пасхи для них не будет отличаться от парафий, где состоялась календарная реформа, а другие праздники не будут совпадать.