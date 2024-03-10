День ангела 11 марта: трогательные поздравления до слез

День ангела - отличный повод поздравить друга, коллегу, маму или любимого человека. Если тот, кого вы цените, празднует именины, не жалейте теплых слов и пожелайте всего наилучшего, это можно сделать как в стихах, так и в прозе.

Кого поздравлять с именинами 11 марта и как сделать это до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела 11 марта

В этот день именины празднуют: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

Так же следует поздравить с днем ангела тех, кого зовут так: Диана, Юрий, Севастян.

Как поздравить с именинами до слез

"Пусть благодатным остается всегда твой жизненный путь, пусть Бог бережет тебя от бед и злых намерений, пусть в этот светлый день твоей души - в день ангела, ангел направит тебя на истинный путь счастья и любви. Желаю мира и уважения, деяний на благо общества и искренней благодарности сердца за подаренную жизнь"

"В твой день ангела, когда засияла твоя звезда, пусть небеса дарят силы тела и души надежду, да непреклонна остается вера, да будет светлым и праведным твой жизненный путь, а за добрые твои деяния и щедрость твою Бог одарит тебя истиной любовью и счастьем"

"Именины - это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".

Красивое поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"З днем ангела вітаю!

Хай Господь допомагає

Подолати всі незгоди,

Всі проблеми і турботи,

В мирі жити кожен день,

Посміхатися щодень!".

Как оригинально поздравить с именинами - трогательно стихотворение на украинском языке

"В твій День Ангела, в цю світлу мить,

Нехай Господь тебе благословить,

Добро приходить у життя,

І Янгол-охоронець твій освітить шлях.

Хай будуть поруч друзі і близькі,

Дарують всі тепло тобі.

Любов наповнить серце, душу обігріє,

І справдиться таємна, світла мрія!".