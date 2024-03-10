День ангела 11 марта: трогательные поздравления до слез
День ангела - отличный повод поздравить друга, коллегу, маму или любимого человека. Если тот, кого вы цените, празднует именины, не жалейте теплых слов и пожелайте всего наилучшего, это можно сделать как в стихах, так и в прозе.
Кого поздравлять с именинами 11 марта и как сделать это до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайт "Гумореска".
Кого поздравить с днем ангела 11 марта
В этот день именины празднуют: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.
Так же следует поздравить с днем ангела тех, кого зовут так: Диана, Юрий, Севастян.
Как поздравить с именинами до слез
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"Пусть благодатным остается всегда твой жизненный путь, пусть Бог бережет тебя от бед и злых намерений, пусть в этот светлый день твоей души - в день ангела, ангел направит тебя на истинный путь счастья и любви. Желаю мира и уважения, деяний на благо общества и искренней благодарности сердца за подаренную жизнь"
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"В твой день ангела, когда засияла твоя звезда, пусть небеса дарят силы тела и души надежду, да непреклонна остается вера, да будет светлым и праведным твой жизненный путь, а за добрые твои деяния и щедрость твою Бог одарит тебя истиной любовью и счастьем"
- "Именины - это праздник души и тепла, которые хранятся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".
Красивое поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке
"З днем ангела вітаю!
Хай Господь допомагає
Подолати всі незгоди,
Всі проблеми і турботи,
В мирі жити кожен день,
Посміхатися щодень!".
Как оригинально поздравить с именинами - трогательно стихотворение на украинском языке
"В твій День Ангела, в цю світлу мить,
Нехай Господь тебе благословить,
Добро приходить у життя,
І Янгол-охоронець твій освітить шлях.
Хай будуть поруч друзі і близькі,
Дарують всі тепло тобі.
Любов наповнить серце, душу обігріє,
І справдиться таємна, світла мрія!".
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