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Церковный и народный праздник 15 января: что нужно сделать, чтобы привлечь успех

Какой праздник 15 января (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

15 января 2023 в Украине будет отмечаться день памяти святого Сильвестра – папы Римского, а также святого Серафима Саровского. В народе праздник называют "Сильвестров день" или "Куриный праздник".

Что можно и нельзя делать сегодня, традиции, приметы и дни ангела – в материале Styler ниже.

Важные традиции, что нужно сделать

Интересное название "Куриный праздник" закрепились за этим праздником, потому что святой Сильвестр считается защитником домашней птицы. В этот день наши предки старались обязательно почистить курятник. Считали, что так можно оградить кур от болезней, а в дом – привлечь успех.

Также существовала традиция гадать на будущий урожай и погоду. К примеру, женщины брали луковицу и разделяли ее на 12 равных частей. Так оставляли их всю ночь. Сколько частей стали мокрыми, столько в году будет дождливых месяцев.

На Сильвестра не ели мясо птицы, потому что верили, что тогда можно потерять счастье.

Что нельзя делать 15 января:

  • В этот день не стоит ссориться с близкими людьми, друзьями.
  • Также старайтесь не поддаваться вредным привычкам и не пить алкоголь.
  • Утром запрещалось выносить сор из избы.
  • Также в народе верили, что в этот день лучше не заниматься домашними делами.
  • В этот день старались не есть мясо, в том числе куриное.

Приметы на сегодня

  • Смотрели, какой сегодня день: если мороз, скоро начнется оттепель.
  • Если к вечеру 15 января облачно, в ближайшие дни изменится погода.
  • Чем крепче мороз, тем ярче звезды, а тусклые звезды – к оттепели.
  • Вечером облака на небе синего цвета – к погодным изменениям.
  • Курица хвостом крутит – метель жди, а замерзла и на одну ногу встала – стужу.
  • Когда петухи рано поют, значит, сильной оттепели ждут.
  • Куры перед холодом рано спать ложатся.

День ангела 15 января отмечают:

Борис, Серафим, Сильвестр, Сергей, Юлия, Ульяна, Сидор, Кузьма, Марко, Петр. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Раньше мы писали, будут ли сильные морозы на Крещение.

Кроме того, читайте, какие церковные праздники мы отметим в феврале 2023 года.

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