Церковный и народный праздник 15 января: что нужно сделать, чтобы привлечь успех

15 января 2023 в Украине будет отмечаться день памяти святого Сильвестра – папы Римского, а также святого Серафима Саровского. В народе праздник называют "Сильвестров день" или "Куриный праздник".
Что можно и нельзя делать сегодня, традиции, приметы и дни ангела – в материале Styler ниже.
Интересное название "Куриный праздник" закрепились за этим праздником, потому что святой Сильвестр считается защитником домашней птицы. В этот день наши предки старались обязательно почистить курятник. Считали, что так можно оградить кур от болезней, а в дом – привлечь успех.
Также существовала традиция гадать на будущий урожай и погоду. К примеру, женщины брали луковицу и разделяли ее на 12 равных частей. Так оставляли их всю ночь. Сколько частей стали мокрыми, столько в году будет дождливых месяцев.
На Сильвестра не ели мясо птицы, потому что верили, что тогда можно потерять счастье.
Борис, Серафим, Сильвестр, Сергей, Юлия, Ульяна, Сидор, Кузьма, Марко, Петр. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
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