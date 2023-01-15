Церковне і народне свято 15 січня: що треба зробити, щоб привернути успіх

15 січня 2023 року в Україні відзначатиметься день пам'яті святого Сильвестра – папи Римського, а також святого Серафима Саровського. В народі свято називають “Сильвестрів день” або “Куряче свято”.
Що можна і не можна робити сьогодні, традиції, прикмети і дні ангела – в матеріалі Styler нижче.
Цікава назва “Куряче свято” закріпилися за цим святом, тому що що святий Сильвестр вважається захисником домашньої птиці. Цього дня наші предки намагалися обов’язково почистити курник. Вважали, що так можна захистити курей від хвороб, а в оселю – привернути успіх.
Також існувала традиція ворожити на майбутній урожай та погоду. Наприклад, жінки брали цибулину і розділяли її на 12 рівних частин. Так залишали їх на всю ніч. Скільки частин стали мокрими, стільки в році буде дощових місяців.
На Сильвестра не їли м’ясо птиці, бо вірили, що тоді можна втратити щастя.
Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма, Марко, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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