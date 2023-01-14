ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды

Новина українською →
Суббота 14 января 2023 18:18
Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды Какая будет погода в Украине на Крещение (фото: pravlife.org)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Крещение, похоже, не порадует традиционными "крещенскими морозами". Напротив, нас ждет оттепель и сильное потепление. Так что, вероятно, вместо проруби придется нырять в водоемы прямо с берега.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране в ближайшую неделю.

Какая температура ждет нас в ближайшие несколько дней

По прогнозу ресурса Gismeteo, на неделе с 16 по 22 января нас ждет потепление. Оттепель начнется уже с понедельника, а на Крещение 18-19 января столбики термометров могут показать все +8...+10 градусов.

Впрочем, с конца недели, температура снова пойдет вниз. Однако сильных морозов пока не предвидится.

Что касается осадков, то на неделе возможны мокрый снег и дождь, но серьезных атмосферных явлений не предполагается.

Сайт Meteoprog дает схожие показатели – на юге и западе на Крещение до +11 днем, на юге до +9 градусов. Возможен дождь.

Смотрите ниже карты погоды для Киева, Львова, Одессы от ведущих синоптических ресурсов:

Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погодыБудут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погодыБудут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды

Фото: gismeteo.ua

Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погодыБудут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погодыБудут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды

Фото: meteoprog.com

Ранее мы писали также, какой будет погода в Украине в феврале 2023 года.

Кроме того, читайте, что категорически нельзя делать на Старый Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода