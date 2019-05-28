Комунальні тарифи щорічно зростатимуть на 10-20%, - консенсус-прогноз

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання тарифів буде поступово сповільнюватися

Тарифи на природний газ для населення у 2020 році зростуть на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений консенсус-прогноз чиновників і експертів, який опублікувало Мінекономрозвитку.

Згідно з прогнозом за квітень 2019 року, природний газ подорожчає на 15% в 2021 році, на 10% у 2022 році.

Гаряча вода, опалення зростуть в ціні на 15% в 2020 році, на 11,5% в 2021 році і на 10% у 2022 році.

Електроенергія подорожчає на 18,9% в 2019 році, на 20% до 2020 року і на 7% в 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна в консенсус-прогнозі за квітень 2019 року експерти прогнозують уповільнення зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) до 8,7% в 2019 році, 7,6% - у 2020 році, 6,8% - в 2021 році і 6% - у 2022 році.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики частка комунальних послуг у витратах громадян становила 13,7% в IV кварталі 2018 року.